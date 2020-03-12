Menü
Haberler ›› Güncel ››PROF.DR. ERDÖL'DEN NARGİLE UYARISI - Güncel

PROF.DR. ERDÖL'DEN NARGİLE UYARISI

(Özel) PROF.DR. ERDÖL'DEN NARGİLE UYARISI (2)(Tür: İstanbul)

12.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:32
İSTANBUL- (Özel) PROF.DR. ERDÖL'DEN NARGİLE UYARISI (2)
(Tür: İstanbul ) PROF.DR. ERDÖL'DEN NARGİLE UYARISI

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Güncel
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı