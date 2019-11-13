Haberler » Güncel » Prof. Dr. Ergeç'ten uyuşturucu haberlerinde hassasiyet uyarısı - Haber

Prof. Dr. Ergeç'ten uyuşturucu haberlerinde hassasiyet uyarısı

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, uyuşturucu ile ilgili haber yapılırken hassas davranılması gerektiğini söyledi.

13.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:05Prof. Dr. Ergeç'ten uyuşturucu haberlerinde hassasiyet uyarısı
Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, uyuşturucu ile ilgili yapılırken hassas davranılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürlüğü tarafından yerel ve ulusal basın temsilcilerine yönelik 'Bağımlılıkla mücadele ile ilgili yapılacak haberlerde dikkat edilmesi gerekenler' konusunda toplantı düzenlendi.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürü Mustafa Keleş, uyuşturucu ile mücadelenin topyekun sürdüğünü söyledi. Keleş, Adana'nın yanı sıra Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin içerisinde bulunduğu bölgenin medyada olumlu temsili için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç ise yaptığı sunumda, uyuşturucu ile ilgili haber yapılırken hassas davranılması gerektiğini belirterek, "Uyuşturucu bağımlılarını 'kurban, batağa saplanmış' gibi ifadeler yerine 'bağımlı, tedaviye ihtiyaç duyan' terimleriyle nitelendirilmek lazım" dedi.

Prof. Dr. Ergeç daha sonra yazılacak haberlerde uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı konuları işlenirken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı.

Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ADANA

Çukurova Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:13 Aleyna'nın babasından internette imza kampanyası
17:12 3 metrelik iskeleden düşen işçi öldü
17:12 Öz dedenin, torunlarına cinsel istismardan 24 yıl hapsi istendi
17:08 Adıyaman Belediyesi kış spor okullarında yüzme kursu eğitimleri başladı
17:12 Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, gazetecilerle bir araya geldi
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
15:43 Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler
15:31 Trabzon'da olaylı yıkım! Yayla evleri sahipleri tarafından ateşe verildi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:13:26