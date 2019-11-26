Prof. Dr. Ersan, "Japonya ile ilişkilerimiz II. Abdülhamit dönemine kadar uzanır"

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Arslan Konferans Salonu'nda yapılan panele, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Yusuf Ayönü, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü (JIAA) Müdürü Dr. Sacihihiro Omura'nın yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, "Japonya ile ilişkilerimiz Sultan Abdülhamit dönemine kadar uzanır. Japon İmparatoru Meiji'ye dostluk mesajlarını iletmek üzere Japonya'yı ziyaret eden Ertuğrul Firkateyninin başına gelen kaza sonucunda olaya yakın bölgedeki köylülerin, kazazedeleri kurtarma çalışmaları, hayatta kalan denizcilerin sağlıklı şekilde ülkemize dönmesine gayret sarf etmeleri, olayın duyulmasından sonra da Japonya genelinde şehit ve gazilerimize yönelik ilgi alaka kampanyaları Türk-Japon dostluğunun temelini oluşturur" dedi.

İlerleyen süreçte de taraflar arasındaki sıcak ilişkilerin artarak devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Ersan, "Japonya ve Türkiye arasında köklü ilişkilerin geliştirilmesi ve Türkiye'nin tanıtılması için 2003'te Japonya'da Türkiye Yılı,2010 yılında Türkiye'de Japonya Yılı olarak kutlanmış, 2019 yılı ise Japonya'da Türk Kültür Yılı olarak kutlanmıştır. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı bugüne kadar Türkiye'de, tarım, balıkçılık, enerji ve afet önleme gibi önemli alanlarda birçok teknik işbirliği projesi gerçekleştirmiş ve bu projeler Türkiye'nin ilgili sektörlerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu kurum; Haliç Köprüsü, Hasan Uğurlu Barajı, Altınkaya Barajı ile İkinci Boğaz Köprüsü ve Marmaray gibi önemli projeler için de finansman sağlamıştır" dedi. Konuşmasında Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün Türkiye-Japonya ilişkilerine çok önemli katkılar sunduğunu ve sunmaya da devam ettiğini dile getiren Ersan, 1985 yılından beri ülkemizde araştırma yapan Dr. Sachihiro Omura'ya da teşekkür etti.

Dr. Sachihiro Omura ise konuşmasında Türkiye'de yaptığı kazı çalışmaları ile bulunan eserler ve yapılan müze hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Türkiye'de öğrendiklerini Türk halkına göstermek amaçlı arkeolojik eserleri Türk Kültür Bakanlığı ve JICA'nın işbirliği ile açılan müzede sergilediğini söyleyen Omura, müzenin Türkiye ve Japonya arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ve kültürel olarak iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığını ifade etti.

Japon ve Türk dostluğunun tarihsel bağları

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'ndenDr. Öğr. Üyesi Nedim Çetinkaya, Türkiye-Japonya arasındaki dostluğun temellerinin 19'uncu yüzyılın sonlarına uzandığını ve Ertuğrul Firkateyninin batması sonucu yaşananların da dostluğun temellerinin oluşturduğunu ifade etti. Çetinkaya, "İran-Irak savaşı sürerken 1985'te Tahran'da mahsur kalan pek çok Japon vatandaşının, Japon bakanlarının yardım çağırısı üzerine Türk Hava Yolları ile Japonya'ya götürülmesi, ilişkilerde dönüm noktası olmuştur" dedi.

Çetinkaya, "JICA, insan güvenliği ve yaşam kalitesinin artışı konusunda çalışma misyonu ve ortaklarıyla birlikte daha iyi bir gelecek umuduyla farklı potansiyellerin keşfedileceği özgür, huzurlu bir dünyayı hedefleyen, dünya çapında güven bağının oluşturulmasına öncülük etme vizyonunu benimsemiş bir kuruluştur. Türkiye'nin komşu ülkelere teknoloji transfer ederek bölgesel bir lider olmasını her zaman desteklemektedir" diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Çetinkaya'nın ardından derneğin amacıyla ilgili bilgiler veren Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui ise"JICA; çeşitli konularda burs alanları sağlayarak dostluklarını geliştirmek, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak; gelecekteki JICA bursiyerlerine gerekli olan ön bilgileri vermek için faaliyet sürdürmektedir" diye konuştu. Yasui, konuşmasını derneğin faaliyetlerini içeren bir video ile destekledi.

Etkinlikte Sanat Tarihçisi Penpe Gürsoy, "Müzecilik ve Kültür Varlıkları Kapsamında Japonya'da Edinilen Bilgi ve Deneyimler" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Gürsoy, sunumunda tarihi eserlerin afetlerden korunması için alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.