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Prof. Dr. Feriha Öz için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hüzünlü tören

Prof. Dr. Feriha Öz için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hüzünlü tören Koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, görev yaptığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde anma programı düzenlendi.

03.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:08
Prof. Dr. Feriha Öz için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hüzünlü tören
İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, görev yaptığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde anma programı düzenlendi. Prof. Öz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, gözyaşları sel oldu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, görev yaptığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde anma programı düzenlendi. Anma için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık binası önünde sosyal mesafe kuralına uygun toplanan grup Öz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşu sonrası açıklamada bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, " Binlerce öğrenci yetiştiren büyük bir değerimizi maalesef kaybettik. Acımız, üzüntümüz büyük. Acımız ve üzüntümüzün büyük olma nedeni de şuanda binlerce öğrencisi hocamızın cenazesinde saf tutmak isterdi. Maalesef bu pandemiden dolayı onu da yapamadık. Ondan dolayı da acımız katlandı. Bu pandemi esnasında cephenin en önünde bu salgın ile mücadele eden Cerrahpaşa ailesindeki, ülkemizde ve dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez. Bunu herkes biliyor ama böyle dönemlerde hep beraber hastanenizdeki öğretim üyemiz, doktorumuz, asistanımız, hemşiremiz, sağlık çalışanımız, personelimiz, temizlik görevlilerimiz ve güvenlik görevlilerimiz ile hep birlikte bir mücadelenin içerisindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte başarır ve mutlu günlerimize döneriz. Hocamızın ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin" dedi. Prof. Dr. Feriha Öz için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hüzünlü tören

Kaynak: İHA

Etiketler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Genel

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Prof. Dr. Feriha Öz için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hüzünlü tören
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