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Prof. Dr. Feriha Öz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

02.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:35
Prof. Dr. Feriha Öz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz 87 yaşında korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizlerin ve binlerce meslektaşımızın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, on binlerce kritik hastanın tanısını koyan Sevgili hocamız Prof.Dr.Feriha Öz'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamızın mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Prof. Dr. Feriha Öz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler

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