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PROF. DR. FERİHA ÖZ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

02.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:47
PROF. DR. FERİHA ÖZ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

DHA - CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabında duyurdu. Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:

-----------Öz'ün fotoğrafı


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Kaynak: DHA

Etiketler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, DHA, Güncel
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