Prof. Dr. Fuat Sezgin 8. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri"

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Bursa Uludağ Üniversitesince, geçen yıl vefat eden İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına organize edilen "8. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri" başladı.Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, bilgiye sahip olan ve üretime dönüştürenin ekonomik gücü elinde bulundurduğunu, ekonomiye yön veren aktörlerin de küresel politikaları belirlediğini söyledi.Bu küresel aktörlerin yönlendirdiği dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye'nin, geleceğini bilim ve araştırmayı merkeze alan çalışmalarla inşa edeceğinin bilincinde olduklarını belirten Ulcay, şöyle konuştu:"Bilim ve teknolojinin şekillendirdiği günümüz dünyasında, üniversitelerimiz de bu dinamizmin aktörü olmak zorundadır. Bu anlayışla yeni dönemde Uludağ Üniversitesine, bilimin ekonomik değere ve toplumsal faydaya dönüştüğü, hem Ar-Ge yapan hem proje üreten hem de sanayiyle iş birlikleri kuran '3. nesil üniversite' vizyonunu belirledik."Ulcay, bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için düşünce ve teknoloji üreten, ileri teknolojiyi kullanan ve transfer eden bilimsel üretim merkezi olma yolunda önemli reformlara imza attıklarını vurguladı.Etkinliğin Bursa Uludağ Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Mefail Hızlı da 2019'un, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak belirlendiğine işaret etti.Bu kapsamda 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Ersan Aslan ile yoğun iş birliğinde bulunacaklarını dile getiren Hızlı, "Sezgin'i ülkemizde özellikle bilim yolunda ilerleyen gençlere daha çok tanıtabilmek, bilim dünyasına katkılarını aktarabilmek asıl amacımız olmakla birlikte, bugün başlayan Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri'nin adını, bu sebeple Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına ithaf etmiş bulunuyoruz." diye konuştu.Kırıkkale Üniversitesi Rektörü de olan Prof. Dr. Ersan Aslan ise 286 paydaşla yaptıkları protokoller kapsamında bu yıl 710 etkinlik planlandığını, bunların 100'den fazlasının yılbaşından bu yana tamamlandığını bildirdi.Etkinlikler kapsamında üniversitelerde 54 mekana Sezgin'in adının verildiğini belirten Aslan, "Sempozyumlar, paneller, konferanslar yapılacak. Sadece Türkiye içinde değil, Özbekistan'dan başlayıp Portekiz'e kadar tüm bu aralıkta, Fuat Sezgin hocamızın özelinde, İslam bilim tarihinin dünya medeniyetine katkılarının anlatılması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.Aslan'ın "Bilimsel Mirasımız, Güncel Kazanımlarımız ve Gelecek Tahayyülümüz" başlıklı sunumuyla devam eden etkinlikler yarın sona erecek.