Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi Tanıtıldı

Gölbaşı Belediyesi
tarafından Park Eymir
konutlarına yapılan Prof. Dr. Fuat Sezgin
Aile Yaşam Merkezi düzenlenen programla vatandaşa tanıtıldı.
Tanıtım programına Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay
, Gölbaşı Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek
, AK Parti
İlçe Başkanı Selim
Akceylan, MHP
İlçe Başkanı Ersin Pehlivan
, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı.
Tanıtım programında konuşan Başkan Duruay, "Eymir Mahallemize kazandırdığımız Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve bir çok tesisimiz sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 13 Mart'ta açılacak. Böyle güzel bir tesisi sizlerin kullanımına sunduk. Bugün sizlere bu tesisimizin tanıtımını yapacağız. Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi, mahallemize ve Gölbaşı halkına hayırlı olsun." dedi.
Başkan adayı Ramazan Şimşek de "Gölbaşı Belediye Başkanımız Sayın Fatih Duruay'a böyle güzel tesisi Gölbaşı'na kazandırdığı için teşekkür ederim." diye konuştu.
Konuşmalarından ardından merkezin tanıtımı yapıldı.
Güncel
Kaynak: AA