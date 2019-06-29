Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına: Endülüs ve Osmanlı Medeniyetlerinde Bilim ve Teknoloji

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nca 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edilmesi münasebetiyle Madrid Yunus Emre Enstitüsü tarafından, İstanbul Üniversitesi ve Madrid Autónoma Üniversitesi işbirliğiyle Madrid'de uluslararası katılımlı bilimsel bir toplantı düzenlendi.

Toplantının açılış oturumunda, 94 yıllık hayatının büyük bir kısmını müslüman bilim adamlarının çalışmalarına adayan ve bilim tarihi araştırmalarında hak ettikleri saygın yeri kazanmalarında büyük pay sahibi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmaları ve bilim tarihi araştırmalarına yaptığı katkılar ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Açılış oturumunun ardından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Madrid Complutense Üniversitesi, Madrid Autónoma Üniversitesi ve Granada Üniversitesi'nden alanının uzman bilim tarihçileri tarafından Endülüs ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde Müslüman bilim adamlarının çalışmaları ile bilim ve teknik alanlarına yaptıkları katkılar çeşitli yönleriyle değerlendirildi.

Özel bir konu etrafında ilk kez bir araya gelen Türk ve İspanyol akademisyenler toplantıda sunulan bildirilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin hatırasına bir kitap halinde yayınlanması ve iki ülke akademisyenleri arasında daha fazla işbirliği ve ortak çalışmalar yapılması konusundaki fikirlerini paylaşarak bu anlamlı toplantının düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.