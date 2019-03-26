Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferansla Anıldı

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İslam bilim tarihinin tüm dünyada tanıtılmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiren ve geçen yıl haziran ayında hayatını kaybeden dünyanın önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde(OMÜ) düzenlenen konferansla anıldı.Üniversitenin 100. yıl etkinlikleri arasında yer alan ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Sakal'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, akademisyenler, daire başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı."Hocasının sözleri, bizlere bıraktığı büyük eserleri ortaya çıkardı"Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çok önemli bir bilim adamı olduğunun altını çizerek, "Fuat Sezgin'in neler yaptığını bilmeden, onun değerini anlamazsak bu yılın neden adına ilan edildiğini anlamamız da pek mümkün değil. Fuat Sezgin, 1960 yılındaki askeri darbeyle üniversiteden atılmış bir bilim adamı. Daha sonra Almanya'ya gitmiş. Burada oryantalist hocasıyla çalışmalarını sürdürürken, hocası İslam Biliminin bugünkü gelişmelere temel oluşturduğunu kendisine anlatmıştır. Bunun üzerine kendinin de yaptığı çalışmalar, bugün bizlere bırakmış olduğu büyük eserleri ortaya çıkarmıştır" diye konuştu."İslam biliminin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymuştur"Batı toplumlarının İslam bilim dünyasındaki gelişmeleri temel alarak çalışmalar yürüttüğünü belirten Rektör Bilgiç, "Fuat Sezgin, 'Benim amacım İslam toplumuna mensup insanlara, İslam birliğinin gerçeğini tanıtmak, ferdin kendisini olumsuz etkileyen yanlış yargılardan kurtulmasını sağlamak ve ferdin yaratıcıya olan inancını kazandırmak' diyor. Bu sözleri bütün çalışmalarının odak noktasını oluşturuyor. Şu bir gerçek ki, insanın kendisinin başarısız olacağına olan inancı, hiçbir çalışmayla telafi edilebilecek bir şey değil. Bu nedenle İslam biliminin ne kadar güçlü olduğunu, önemli çalışmalar yaptığını, Avrupa'nın ve gelişmiş ülkelerin bütün kazanımlarını bu çalışmaların üzerine inşa ettiğini ortaya koymuştur. Ferdin isterse neler başarabileceğine inandırmak istiyor. Belki tamamıyla tanıma şansınız yok ama kısmen de olsa bu değerli hocamızı bugün tanıma fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı."Bilimin Batı'ya, İslam dünyasından geçtiğini ortaya koydu"Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 6 Eylül 2018'de yayımlanan genelgeyle 2019 yılı, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak kabul edilmişti. Bu doğrultuda Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Sakal, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim dünyasına yaptığı katkıları aktardı.Prof. Dr. Fahri Sakal, Sezgin'in özellikle Arap-İslam Bilim Tarihi (Geschichte des Arabischen Schrifttums) eserinin; Kur'an ilimleri, hadis ilimleri, tarih, fıkıh, kelam, tasavvuf, şiir, tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya, kimya, botanik, ziraat, matematik, astronomi, astroloji, meteoroloji, dilbilgisi, matematiksel coğrafya, İslam'da kartografya, İslam felsefe tarihi gibi birçok alanda çok önemli ve kapsamlı bilgiler ortaya koyduğunu ifade etti. Sezgin'in eserlerinde; bilimin antik çağ uygarlıklarından İslam dünyasına, İslam dünyasından da Batı'ya geçtiğini ortaya koyduğunu ifade eden Sakal, bilimin antik çağdan Rönesans'la birlikte Batı'ya geçmediğini ispatlayan kişilerden birinin Prof. Dr. Fuat Sezgin olduğunu, özellikle Almanya'da bu konuda çok önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Fahri Sakal'a, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından günün anısına fidan sertifikası takdim edildi. - SAMSUN