Prof. Dr. Fuat Sezgin Panelle Anıldı

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Geçen yıl vefat eden dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, İnönü Üniversitesinin düzenlediği panelle anıldı.Tarihçi Sezgin için İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda "Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anma" konulu panel gerçekleştirildi.Moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal'ın yaptığı panelde ilk olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin'in biyografisi okundu.Daha sonra konuşan İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Subhi Erdem, Sezgin'in hayattayken günde 17 saat çalıştığını söyledi.Sezgin'in vefatıyla çalışmaların kesintiye uğradığını belirten Erdem, "Ama yapmak istediği şey nedir? İslam dünyasının arkeolojisini yapmak. Fuat Sezgin'i okurken utançla yüz yüze kalıyorum. Bizim yaptığımız çalışmalar Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmaların karşısında bir şey ifade etmiyor." diye konuştu.Erdem, "Fuat Sezginleri" çoğaltabilmek için 17 saat çalışmak gerektiğini ve bu sayede bir hamle gücüne sahip olunabileceğini ifade etti.İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karagöz ise geçen yıl vefat eden Sezgin'i rahmetle andığını söyledi.Panele İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmişti.