Prof. Dr. Gökçay: Türkiye'de her 6 kişiden biri migren hastası

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Gökçay, migrenin dünyada en sık görülen nörolojik hastalık olduğunu belirterek, Türkiye 'de her 6 kişiden birinde migren olduğunu söyledi.22 Temmuz Dünya Beyin Günü'nün bu yıl ki teması 'Migren' olarak belirlendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Gökçay, Türkiye'de her 6 kişiden biri migren ile mücadele ettiğini belirtti. Migren ağrısının özelliklerini anlatan Gökçay, "Migren'deki baş ağrıları saatlerce bazen günlerce sürebilir. Ataklar şeklinde olan bu özellikteki baş ağrılarını migren olarak nitelendiriyoruz. Bu türden ağrıya bulantı ve kusma eşlik edebilir. Hastalar çoğunlukla ışıktan, sesten ve kokudan rahatsız olurlar. Migren ağrıları nedeniyle hastalar, çalışamaz ve sosyal aktivitelerini yapamaz duruma gelebilirler" dedi. Migrenin dünyada en sık görülen nörolojik hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökçay, "Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, iş gücü ve iş günü kaybına neden olan migren dünyada her 7 kişiden birinde ülkemizde her 6 kişiden birinde görülen bir hastalık. Açlık, stres, uykusuzluk, aşırı uyku, lodos, kadınlarda mensturasyon gibi nedenler migren ataklarını tetikler. Çocuklarda da migren baş ağrıları olabilir. Bu ağrılar çocukların okul aktivitelerini engelleyebilir" dedi.'HACAMAT BİR TEDAVİ YÖNTEMİ DEĞİL'Hastaların yaşam biçimlerinde bazı düzenlemelerle ve tedavi ile migren ataklarının kontrol altına alabileceğini belirten Prof. Dr. Gökçay, "Migren hastalarına atak ve önleyici tedavilerle daha kaliteli bir yaşam sağlanabilir. Tıbbi, bazı girişimsel ve davranışsal tedaviler etkili olurken, hacamat veya migren cerrahisi gibi yöntemlerin bugün tedavide etkinliğinin kanıtı bulunmamakta" diye konuştu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Baş Ağrısı Polikliniği'nin 40 yılı aşkın süredir hastalara hizmet verdiğini belirten Prof. Dr. Gökçay, "Baş ağrısının hafife alınmaması gerekiyor. Hastalar öncelikle mutlaka bir aile hekimine ve gerektiğinde bir nöroloji uzmanına başvurmayı ihmal etmemeliler" uyarısında bulundu.