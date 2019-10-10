Prof. dr. hakkı caşın: siviller gözetilerek yapılan bir harekattır

CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Hepimizin bildiği gibi bu harekat yaklaşık 8 yıldan fazladır devam eden Suriye'deki iç savaşa son vermek, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarda bulunan PKK/PYD terör örgütünün bu varlığını terör örgütünün Türkiye'ye yaptığı tehdidin temizlenmesi için yapılan bir harekat olup, aslında insanı hukukun ön gördüğü ve bir şekilde buradaki teröristler temizlendikten sonra veya teslim olup yargılandıktan sonra bu bölgeye Suriye halkının dönmesi için yapılmış bir barış harekatıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da az önce vurguladılar. Bu bir saldırı eylem ya da işgal eylemi değildir. Az önce bir saldırı yapıldı Akçakale'de havan atışıyla 6 vatandaşımız yaralandı. Bu bir eylemdir. Bir terör örgütüne silah verdiler. Egemen bir devlet hiç bir zaman bir terör örgütüne teslim olamaz. Sınırımızın yaklaşık 450 kilometre mesafesinde Türkiye bir güvenli bölge tesisi için müttefiki ABD ile bir şekilde anlaşmak sureti ile bu harekatı icra ediyor" dedi.

"BURADAKİ HAREKAT SINIRLI VE KISITLI BİR EYLEM"

Bunun bir işgal eylemi olmadığını vurgulayan Caşın, "Çünkü Türkiye başından beri hem Irak'ın, hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti eden garantör devlettir. BM'nin 686 ve 688 sayılı kararlarında Türkiye'nin imzası olduğu gibi Suriye ile ilgili kararlarda Türkiye daima bunu savunmuştur. ve Astana sürecinin çok önemli bir ortağı olup son yapılan Ankara toplantısında bu teyit edilmiştir. Demek oluyor ki, buradaki harekat sınırlı ve kısıtlı bir eylem olup, gördüğünüz gibi Rasulayn bölgesiyle Akçakale arasındaki yaklaşık 35 kilometrelik mesafedeki terör örgütünün temizlenmesidir. Taktik ve strateji olarak daha önceden hedeflerin çok iyi seçildiği, modern orduların ancak yapabileceği ve siviller gözetilerek yapılan bir harekattır. Daha önceki harekatta gerek Cerablus gerekse Afrin harekatında askerlerimiz şehit olmuştur. Çünkü PKK'lılar sivillerin arasına gizlenerek bize sabotajlarda bulunuyordu. Bu bakımdan biz bu konuda çok hassasız " diye konuştu.

"YAKLAŞIK 22 NOKTA VURULDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR"

Bölgenin çok büyük bir bölge olduğunu belirten Caşın, "İki gündür devam eden harekatta Fırat nehrinin sınır hattı bombalandığı gibi bu örgütün mühimmat depoları, sığınakları ve tahkimat hedefleri imha edilmektedir. Yaklaşık 22 nokta vurulduğu görülmektedir. Hem Hava Kuvvetleri, hem de Kara Kuvvetleri ile yapılan bir müşterek harekat olup askeri taktik açısından İHA'lar da kullanılmaktadır. Bu bakımdan bakıldığında Rasulayn, Kamışlı ve Malikiye bölgesinde, Haseki kuzeyi ile Ayn El Arab diğer hattında konuşlanmıştır. Ordumuz ve hali hazırda zırhlı bir harekatı başlamasa dahi bizim özel birliklerimiz, yani Türk milletinin medarı iftiharı olan bordo berelilerimiz ve komandolarımız bu bölgeye sızma harekatı yaparak kanatların takviyesi ile çevirme harekatı içerisinde göğüs göğüse mücadele etmektedir. Rasulayn bölgesine kaçtıklarını duyuyoruz ve Ayn İsa bölgesindeki stratejik bölgedeki havaalanları da vuruldu. Hava kuvvetlerimiz buradaki hedefleri imha ettiği gibi ordumuzun içine sızmak isteyen PKK terör örgütünün doçka silahları, Hava kuvvetleri unsurlarımızca tam isabet vurulmuştur " şeklinde konuştu.

Caşın, "Bu operasyon bittiğinde biz Suriyelilerin topraklarına geri dönmesini istiyoruz. Bir şekilde Cenevre'de yapılacak müzakerelerden sonra anayasanın hazırlanması, seçimin yapılmasından sonra 2020 de normal bir Suriye'ye dönülmesi için Türkiye elinden gelen çabayı sarf etmektedir. Türkiye bu bölgede aynı zamanda DAEŞ ile de mücadele etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu taahhüt etmiştir. Öbür taraftan Cerablus harekatında 3 bin 500 DAEŞ militanı etkisiz hale getirilmiştir. Afrin temizlendikten sonra bin 500 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu bölge çok daha büyük bir alan ve pınarlar dediğimiz bölge temizlik harekatı yapılacaktır. Uzun sürebilir, bu belki aylar alabilir. Ancak sonucunda terör örgütü bu bölgeden çekilecektir ve silahları ellerinden alınacaktır" ifadelerini kullandı.

- İstanbul