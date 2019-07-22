Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş'ın adı bu ünitede yaşatılacak

2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla 71 yaşında vefat eden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş'ın adı, ERÜ Tıp Fakültesi Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi Çocuk Nöroloji Ana Bilim Dalı bünyesinde oluşturulan Nörofizyoloji Merkezi'ne verildi.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi Çocuk Nöroloji Ana Bilim Dalı bünyesinde oluşturulan Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş Nörofizyoloji Merkezi açıldı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, "Bu merkezin açılışı içim desteklerini arkamızda hissettiğimiz rektörümüze ve başhekimimize teşekkür ederim. Basri hocamın eşi ve ailesi de ok büyük bir katkıda bulundu. Bu şekilde Basri hocamızın amel defterinin devam edeceğini ve kabrinin de gönlü gibi geniş olmasını istiyorum" dedi.



ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney de, "Burası hayırseverlerimizin katkısıyla açılan bir ünitedir. 2 sene önce aramızdan ayrılan rahmetli Hasan Basri Üstünbaş'ı da buradan rahmetle anıyorum. Aynı zamanda Kuzan ailesine de teşekkür ediyoruz. Onlarında çok büyük bir katkısı bulundu. Bu şekilde hastanemize katkısı olan tüm hayırseverlerden Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.



Tıp Fakültemiz bizim için çok önemli



ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, "Üniversitemizin hastanesi bizim için çok önemlidir. Üniversite olarak bizim lokomotifimizdir. Ankara'dan sonra İç Anadolu'da en önemli sağlık merkezlerinden bir tanesidir. Bölge şehirlerindeki tüm hastaların son noktası diyebiliriz. Böyle bir hastaneye sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Hastanemizin bu hale gelmesinde başta öğretim üyelerimiz ve hocalarımız olmak üzere çalışanlarımızın ve hayırseverlerimizin büyük emekleri var. Bugün de bu kadirşinaslığın bir örneğini yaşıyoruz. Bugünde hayırseverlerimizin ve değerli Hasan Basri hocamızın ailesinin desteğiyle yapılan üniteyi açacağız. Bu ünite özellikle çocuk hastalıkları bölümü için çok önemli bir ünitedir. Bunun gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA