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Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Manisa'daki depremler hakkında açıklama Açıklaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yaşanan depremlerin daha büyük bir depremin önleyicisi olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.

19.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:20Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Manisa'daki depremler hakkında açıklama Açıklaması
Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'nın ve ilçelerinde yaşanan depremlerin daha büyük bir depremin önleyicisi olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.
Sözbilir, Akhisar Belediyesi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) ve Mimarlar Odası Akhisar Temsilciliği tarafından düzenlenen "Akhisar'ın Depremselliği" panelinde yaptığı konuşmada, Manisa'da 32 diri fay segmenti olduğunu, bölgede 22 Ocak'tan itibaren deprem fırtınası yaşandığını söyledi.
Bu depremlerin sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Şu anda Gelenbe fayı ile Soma-Kırkağaç fayı arasındaki bölümlerde kırılmalar gerçekleşiyor ama Gelenbe fayının kendisi bir bütün olarak duruyor. O fay 6,9 büyüklüğünde bir depremi üretme potansiyeline sahip. O faya doğrudan bir enerji aktarılırsa iyi bir sonuç çıkmayabilir. Şu anda öyle bir gidişat görmüyoruz ama bu olası bir şey." dedi.
Hasan Sözbilir, bölgede daha önce yıkıcı depremler yaşandığını belirterek, şunları söyledi:
"Şu anda 5, 4 ve 3 şiddetinde gelişen depremler aslında geçmişte daha yıkıcı bir şekilde çalışmış. Şu an çok sayıda deprem fırtınası yaşanması, birden fazla fayın birbirini kırarak enerjiyi boşaltması bizim için yaşamsal anlamda daha büyük bir depremin önleyicisi olarak bir artı olabilir."

Kırkağaç, Akhisar, Deprem, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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