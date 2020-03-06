Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Ege Üniversitesinde konferans verdi

Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda Ege Üniversitesi İktisadi ve Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından "Türk Dış ve Güvenlik Politikalarında Sorunlar Beklentiler ve Çözümler" adlı panel düzenlendi. Panele çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Panelde konuşmacı olarak katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Türkiye'nin dış politikalarını değerlendirdi. Günümüzde devam eden "Yeni Dünya Düzeni" ve "Eski Dünya Düzeni" tartışmalarına değinen Prof. Dr. Bağcı, "Biz hala 1945'te kurulan dünya düzeni tartışmalarının çerçevesi içinde yaşıyoruz. Bu değişir mi? Nasıl değişir? Bunlar gelecekteki sorulardan bazıları. Her milletin bir karakteri var ulusların karakterlerinin yansımaları var tarihibelirleyenler kimler? Hangi uluslar tarihin yönünü belirler? Ulusların farklı akılları var Türk aklı, Rus aklı, Japon aklı, Amerikan aklı gibi. Bu ilerde müzakere edeceğiniz zaman hangi ülke ile müzakere edecekseniz o ülkenin arka planını bilmelisiniz. Mesela biz Rusya ile müzakere ediyoruz peki Rusya ile müzakere edenler Rusya'nın karakterini ne kadar biliyor? veya Ruslar bizimle müzakere ediyor, onlar bizi ne kadar biliyor? Amerika'yla müzakere ediyorsunuz onların bilgisi nasıl? Ya da Almanlar gibi. Bu nedenle, her ülkenin karakterini bilmelisiniz. Ulusların aklını bilmezseniz uluslar ile müzakere ederken zorluklarla karşılarsınız" dedi.

"BİLİME İNANMAYAN ÜLKELERİN YAŞAMA ŞANSI YOK"

Her ulusun kendine özgü bir psikolojisi olduğunu belirten Prof. Dr. Bağcı, "Bazı toplumlar çok sinirli, bazıları ise çok sakindir, mesela Güney Afrika'da Nelson Mandela kendi halkına konuşurken akşam çocukları uyurken masal okuyan baba gibi yavaş yavaş konuşur. Bizde ise çok yüksek tempo ile konuşulur. Mesela, Afrikalılar yüksek sesten hoşlanmaz ama bizde ise bu durum tam tersidir. Demek ki iletişim kurmanın belli yolları var siyasal liderler iletişim kurmanın yollarını iyi bilir. Akıllı olmak zorundayız. Akıllı olmak demek, toplumların yöneticilerinin, toplumların değişik katmanlarını yöneten insanların, akılcı ve rasyonel kararlar almaları demektir" dedi.

Prof. Dr. Bağcı, bilime inanmayan ülkelerin yaşama şanslarının olmadığını söyleyerek, "Akıl ve bilim el ele gider. Tarih bilinci olmayan toplumların kaybetmeleri yüzde 100 oranındadır. Burada bilinç dediğimiz şey bir günde oluşacak bir şey değildir. Hele ki tarih bilincini eğitimler ile alacaksınız belli bir eğitim sürecinden geçerek alacaksınız, sorumluluk hissederek alacaksınız" diye konuştu.

"Milletlerin daimî düşmanları veya daimî dostları yoktur, daimî çıkarları vardır" diyerek sözlerine son veren Prof. Dr. Bağcı, panelin sonunda katılımcıların uluslararası politika ve Türkiye'nin dış politikası ile ilgili sorularını yanıtladı.