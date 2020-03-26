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Prof. Dr. Hüseyin Per: "Sağlık personelimize 2 bin adet koruyucu ekipman dağıttık"

Kayseri Tabip Odası tarafından, Koronavirüs salgınında sahada çalışan sağlık personellerine sağlanan koruyucu ekipman desteği ile ilgili açıklama yapan Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Per, "Sağlık personelimize 2 bin adet koruyucu ekipman dağıttık" dedi.

26.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:09
Prof. Dr. Hüseyin Per:
Kayseri Tabip Odası tarafından, Koronavirüs salgınında sahada çalışan sağlık personellerine sağlanan koruyucu ekipman desteği ile ilgili açıklama yapan Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Per, "Sağlık personelimize 2 bin adet koruyucu ekipman dağıttık" dedi.

Bu desteğin emeklerin karşılığı olamayacağını sadece sembolik olduğunu söyleyen Hüseyin Per, "Kayseri Tabip Odası olarak, üyelerimize dağıtmak üzere 2 bin kişisel koruyucu gözlük temin ederek bunların bin tanesini sağlık müdürlüğüne bin tanesini de Erciyes Üniversitesi Başhekimliğine verdik ve arkadaşlarımıza dağıttık. Bu sembolik bir katkı, arkadaşlarımızın verdiği emeğin asla karşılığı değildir ve onların can siper hane covid salgınındaki çalışmalarında yeterli değildir. Ancak yine de biz sembolik olarak kişisel koruyucu gözlük dağıtma kararı aldık. Yönetim kurulu olarak da hemen işleme koyduk. Zaten bu da basit önlemlerden bir tanesi ama biz yanına bir de yüksek koruyucu olan bir maske de alalım dedik ama herhangi bir yerden ulaşamadık çünkü maskelerin birçoğunu devlet kendisi alıyor" dedi.

Hüseyin Per Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından personellere 10 bin yeni ekipman dağıtılacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile birlikte 1 gün boyunca N95 isimli maskeyi aradık. Sonuç itibari ile de bunların devlet tarafından alındığını öğrenmiş olduk. Yoksa Kayseri Ticaret Odası Başkanımızın da desteği ile Kayseri Tabip Odası olarak, maskelerimiz dağıtacaktık. Dün itibariyle de Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne 10 bin yeni koruyucu ekipmanın geldiğinin bilgisini edindik. Onları da sağlık müdürlüğü personellere dağıtacak." - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kayseri, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Prof. Dr. Hüseyin Per: 'Sağlık personelimize 2 bin adet koruyucu ekipman dağıttık' - Haberler

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