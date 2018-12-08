Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörlüğü önünde toplanan bir grup, İzmir
'de katıldığı bir konferansta yaptığı konuşma gerekçesiyle hakkında suç duyurusu yapılan İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
'na destek verdi.
Grup adına açıklama yapan Halit Çelik
, Prof. Dr. Emiroğlu'nun 22 Kasım'da Güzelbahçe
Müftülüğünün düzenlediği "Hz. Muhammed ve Gençlik" konferansında konuşmacı olarak katıldığını anımsattı.
Çelik, Emiroğlu'nun burada yaptığı konuşmayla ilgili basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu, somut delile dayanmadığını, çarpıtma ve karalamaya dayalı olduğunu iddia ederek, programın ses kayıtlarını dinlediklerini, haberde iddia edilen hiçbir hususun konuşmada geçmediğini söyledi.
Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun hedef gösterildiğini, haysiyet ve onurunun kırıldığını bildiren Çelik, olayla ilgili iddiaları gündeme taşıdığını savundukları sendikalar ve sosyal medya hesapları hakkında yasal girişimde bulunacaklarını ifade etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi,İzmir,İbrahim Emiroğlu
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:40