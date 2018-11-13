Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Önerdi: Günde 1 Kaşık Bile Yeseniz...

İncir genellikle sıcak iklimlerde yetişen bir meyvedir. Hemen hemen tüm vitaminleri içerisinde barındıran incirin içerisinde de bol miktarda çekirdeği bulunmaktadır. Peki, incirin içerisinde yer alan çekirdeklerden yağ elde edildiğini ve bu yağın sağlık açısından olağanüstü faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Bu güzel meyvenin kendisi kadar çekirdekleri de sağlık açısından bir o kadar faydalı…
İncir çekirdeğinden elde edilen incir çekirdeği yağının faydalarını henüz bilmiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz. İşte incir çekirdeği yağının faydaları..
İncir çekirdeği yağı hücre yenilenmesini uyarır ve serbest radikallere karşı korunmaya yardımcı olur
Güzel ve sağlıklı bir cilt için cildi nemlendirir ve canlandırır
Erken yaşlanmayı önlemek için cildi sıkılaştırır
Cildi çevresel hasarlara karşı korur
Gözaltındaki şişlikleri azaltır ve koyu halkaları en aza indirir
Bununla birlikte yüzdeki kırışıklıklar,siyah noktalar gibi sorunlar üzerinde de olumlu etkilere sahiptir.
Yüzdeki sivilce, akne, uçuk gibi sorunlar da iyileşmesini hızlandırmakta ve sivilce oluşumunu önlemektedir.
Prof Dr İbrahim Saraçoğlu
'da incir çekirdeği yağının faydalı olduğunu belirterek şu şekilde sıralıyor.
1- Yüksek potasyum içeriğinden dolayı İncir çekirdeği yağı insülin oranını düşürür.
2- Antioksidan bakımından zengindir. Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.
3- Antioksidan ve zengin mineral içeriği sayesinde cildin erken yaşlanmasını önler.
4- Kadınlarda ve erkeklerde cinsel gücü arttırmaya yardımcı olmaktadır.
5- Kanser hastalarında hücre yenileyici özelliği ön plana çıkar.
6- Göğüs ve cilt sarkmalarında üzüm çekirdeği yağı ile beraber kullanılması önerilmektedir.
7- Günde 1 çay kaşığı tüketilmesini öneren Saraçoğlu bu yağın uzun süre bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğunu belirtiyor.
Ancak incir çekirdeği yağının mutlaka soğuk pres olanının kullanılmasını öneriyor.
İbrahim Saraçoğlu