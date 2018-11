Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan gençlere 'memleketi terk etmeme' nasihati

16 Kasım 2018 Cuma 18:18



Prof. Dr. İlber Ortaylı 'dan gençlere 'memleketi terk etmeme' nasihatiTarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Çok zor günlerden geçebiliriz. Cumhuriyetten, Atatürk 'ün ve büyüklerimizin bizden beklediğinden biraz uzakta olduğumuzun farkındayız. En büyük uzaklık da bir memleketi terk etme durumudur" " Türkiye üniversitelerinde en iyi dereceleri alanlar, okuyanlar gidiyorlar New York 'un, Los Angeles 'ın otellerinde garson oluyorlar""Manzara hoş değil, panik içinde memleketi terk etme hoş bir şey değildir. Bunun acı bir örneğini komşumuz yaşıyor; İran İZMİR - Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ege Üniversitesinde gençlere seslenerek, "Çok zor günlerden geçebiliriz. Cumhuriyetten, Atatürk'ün ve büyüklerimizin bizden beklediğinden biraz uzakta olduğumuzun farkındayız. Ancak en büyük uzaklık da bir memleketi terk etme durumudur. Türkiye üniversitelerinde en iyi dereceleri alanlar, okuyanlar gidiyorlar New York'un, Los Angeles'ın otellerinde garson oluyorlar. Panik içinde memleketi terk etme hoş bir şey değildir. Bunun en acı örneğini komşumuz İran yaşıyor" dedi. Ege Üniversitesi Atatürkçü Topluluğu tarafından 10-16 Kasım Atatürk Haftası olması sebebiyle Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla "Atatürk ve Cumhuriyet" adlı konferans düzenlendi. MÖTBE Seminer Salonu'nunda gerçekleşen konferansa öğrenciler akın ederek, salonu hınca hınç doldurdu.Öğrencileri selamladıktan sonra kürsüye geçerek konferans veren Ortaylı, Atatürk'ün hala ve giderek yoğunlukla anılmasında, ilkelerin benimsenmesinde, yaşadığı tarihin çok tanınmasa bile yaptıklarının müspet şekilde yeni kitleler tarafından değerlendirildiğine dikkat çekti."Derece alan gençler, New York'ta bir otelde garson oluyor"Gençlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Ortaylı, " Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürkçü ilkeler çizilen tarih çizgisi değişmeyecektir. Çok zor günlerden geçebiliriz. Cumhuriyetten, Atatürk'ün ve büyüklerimizin bizden beklediğinden biraz uzakta olduğumuzun farkındayız. En büyük uzaklık da bir memleketi terk etme durumudur. Çünkü Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette, gençliğin bir fiil burada kalması ve bir şeyler oluşturabilmesi gerekmektedir. Bunu yapamıyoruz. Kimseyi suçlama durumunda değiliz, kimseyi itham da etmiyoruz. Fakat filli görünüm odur ki manzara çok hoş değildir. Türkiye üniversitelerinde en iyi dereceleri alanlar, okuyanlar gidiyorlar mesela New York'un, Los Angeles'ın otellerinde garson oluyorlar. Burada bir panik söz konusudur, panik içinde memleketi terk etme hoş bir şey değildir. Bunun acı bir örneğini komşumuz yaşıyor; İran. Hakikaten kültürlü, birçok bakımdan bizden daha mükemmel bir halk, inkılap dedikleri tarihten beri 6,5 milyonu aşkın okumuş evladını gönderdi. Bu çok hazin bir durumdur" diye konuştu.