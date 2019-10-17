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Prof. Dr. İlber Ortaylı, İBB kuruluşu Kültür A.Ş. ile sözleşme imzaladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. yeni dönemde aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da bulunduğu 6 danışman ile sözleşme imzaladı. Danışmanlarla birer yıllık sözleşme imzalayan Kültür A.Ş., her birine bir yıllık 30 bin TL danışmanlık ücreti ödeyecek.

17.10.2019 00:38

İBB'nin kuruluşlarından olan ve kısaca Kültür A.Ş. olarak anılan, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. yeni dönemde aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da bulunduğu 6 danışman ile anlaşmaya vardı.

YILLIK 30 BİN TL ALACAKLAR

Kültür A.Ş.'nin 'Yayın Danışmanlığı Hizmet Alımı İşi' adı altında açtığı 6 ayrı ihaleyi sonuçlandırdı. Kamu İhale Kurumu'nun verilerine göre Kültür A.Ş., yayın danışmanlığı hizmeti için tarihçi İlber Ortaylı, Sözcü gazetesi yazarı Sinan Meydan, Prof. Dr. Baki Asiltürk, psikolog İpek Gökozan, yazar Alper Çeker ve ozan Ahmet Ece ile sözleşme imzaladı. Danışmanlarla birer yıllık sözleşme imzalayan Kültür A.Ş., her birine bir yıllık 30 bin TL danışmanlık ücreti ödeyecek.

Geçen dönem Kültür A.Ş.'nin yayın danışmanları Ortaylı ile birlikte Yüksel Yücel, Sabahat Emir ve İsmail Kara idi. Yeni dönemde bu 4 isimden sadece İlber Ortaylı ile devam kararı çıktı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İBB kuruluşu Kültür A.Ş. ile sözleşme imzaladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlber Ortaylı, İstanbul, Güncel

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