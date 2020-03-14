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Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar

Prof. Dr. İlber Ortaylı, koronavirüsün ülkemizdeki ilk vakalarının ardından insanların market raflarını boşalıp gıda stoklamasını eleştirdi ve "Türk ahlakına yakışmayan bir hareket" yorumunda bulundu.

14.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:06

Kendi adını taşıyan Youtube kanalında koronavirüsle ilgili bir video yayınlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından marketlerde yaşanan yoğunluğu, "görgüsüzlük ve yağma olarak nitelendirdi. Ortaylı, bu şekilde davranan insanların, diğer insanların hakkını gasp ettiğini söyledi.

"SAĞLIK OTORİTELERİNE İTAAT EDİLMELİ"

Youtube kanalında koronavirüs hakkında değerlendirmelerde bulunan İlber Hoca şıunları söyledi:

"Sağlık otoritelerin uyarılarına itaat etmek ve söylenenleri harfiyle uygulamak zorundayız. Yasaklara ve talimatlara dikkat etmeliyiz.

"TÜRK GELENEĞİNE UYMAYAN DAVRANIŞLAR"

Bazı kimselerin sanki umumi bir kıtlığa girmişiz gibi panik halinde halinde dükkan yağmalaması çok zekice bir davranış değildir ve Türk tabiatına, Türk geleneğine, Türk vatandaş ahlakına uymayan yeni bir görgüsüzlük tezahürüdür. Türkiye, çevresindeki ülkelere gıda ihraç eden bir ülkedir ve dolayısıyla stokları yeterlki bir ülkedir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu bildiğimiz halde, insanların bir yıllık ürünü kilerlerine depo edeceklermiş gibi, bir takım yerleri yağmalamasının hiçbir çıkarı yoktur.

"VATANDAŞLIK HAKLARI GASP EDİLİYOR"

Birilerinin araçlarını doldurup, market raflarını boşaltması, başkalarının oraya gidip ürünü almalarını engellemiş olur. Bu insanlarda vicdani bir rahatsızlık oluşturmalı. Vatandaş, komşuluk ve insanlık hakları gasp ediliyor. Hangi durum bizi böyle bir paniğe sevk ediyor?

Cehalet desek, bunların bazıları hepimiz kadar diplomalı bize akıl öğretiyorlar. Sebebi bulmak çok zor. Allah akıl versin."

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
Etiketler : İlber Ortaylı, Güncel

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