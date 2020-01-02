Prof. Dr. İrfan Çiçin'den kanser tedavisinde immünoterapiye önemli katkı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin, kanser alanında büyük bir boşluğu dolduracak ve onkologlar ile diğer ilgili hekimlere rehber olabilecek bir kitap kaleme aldı.



"İmmünoterapilerde Yan Etki Yönetimi" isimli kitap, Türkiye'de ilgili alandaki araştırma boşluğunu dolduran ve bilimsel yetkinlikte ilk kitap olma özelliğini taşıyor.



İmmünoterapilerin diğer tedavilerden farklı olan yan etkileri ve yönetimine dair bilgilerin yer aldığı kitap, kısa süre önce Türkiye Klinikleri Yayınları arasındaki yerini aldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA