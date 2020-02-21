Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!

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Prof. Dr. İRFAN SUAT GÜNSEL KİMDİR?

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, idealleri hayata kabul ettiren bir aile vizyonu istikametinde, Yakın Doğu Üniversitesi ile yönetiminde olduğu tüm kuruşları her anlamda en üst seviyelere ulaştırmayı kendisine hedef edinmiş bir pratiğin öncüsü ve uygulayıcısıdır. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e böyle bir kifayeti kazandıran temel vesilelerinden en önemlisi, Yakın Doğu Kolejinde başlayan ve 2002 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyeti ile devam eden aldığı nitelikli eğitimdir. Gerek eğitim hayatında gerekse çevresel ilişkilerinde "Gözlem gücü ve ileriyi görüş yeteneğinin özellikle vurgulanması ile birlikte, Hukuk Yüksek Lisans eğitimine başlayan Günsel, 2003-2004 yıllarındaki çalışmasıyla Yüksek Lisans diploması aldı. Hemen akabinde, Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü'nde lisans eğitimine başladı ve kendisine bu fakültede eğiticilik yolunu da açacak olan bir eğitimi tamamladı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Hukuk eğitiminin nihaî safhasına devam etmek üzere, Kamu Hukuk ve Deniz Hukuku İnterdisipliner Anabilim Dalında uzmanlaşmak hedefiyle doktora programını tamamladı. 2014 yılında ise Doçentlik unvanını almaya hak kazanmıştır. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in, Uluslararası Hakemli Dergilerde yedi makalesi bulunmaktadır. Ayrıca, "Doğu Akdeniz Uluslararası Sularının Hukuki Durumu" adlı kitabı basım aşamasındadır.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in sahip olduğu potansiyel ve kabiliyetin fiiliyatı ise, inisiyatif alarak şekil verdiği Mütevelli heyetinin tatbikatı dolayısıyla muvaffakiyetle oluşturulan kuruluşlar ve yapılandırılıp yürütülen projelerdir. Şöyle ki, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi'nin oluşturulmasında ve yönetiminde yoğun mesai içerisinde bulundu. Aynı şekilde, Yakın Doğu Hastanesi'nin yapılandırılması ve yönetimi sürecinde de pay sahibi oldu. Otomobil üretiminin temel disiplinleriyle yakından ilgilendi. Bu genel çerçeve ve yaklaşım içerisinde, otomobil üretiminin endüstriyel boyutu konusundaki tasarımları yanı sıra, Kıbrıs Araba Müzesi'nin meydana getirilmesiyle görevli birimleri yönetti. Kıbrıs Ada'sı ve yakın coğrafyada bir ilke imza atarak "Günsel" marka elektrikli araba üretim prosesini başlattı. "Günsel "in seri üretim sürecinin 2019 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edilen ödül ve anmalıkların bazıları alttaki gibidir:

30 Nisan 2013, Frankfurt'ta 26.'sı gerçekleştirilen Avrupa Uluslararası En İyiler Ödül Töreni'nde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne Altın Kalite Ödülü, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

19 Haziran 2013, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne Roma'da 2013 Kalite ve İşletme Prestiji Altın Ödülü Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

3 Temmuz 2013, İsviçre'de, Europe Business Assembly, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e, En İyi 2013 Üniversite Altın Ödülü takdim edildi.

21 Eylül 2013, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti vatandaşlarına eğitim ve sağlık alanında yaptığı katkılar nedeniyle Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Formuzal tarafından şeref madalyası verildi.

3 Ekim 2013, Merkezi ABD'nin Houston kentinde bulunan World Confederation of Businesses – WORLDCOB tarafından YDÜ Hastanesi'ne Kurumsal Mükemmellik Ödülü Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

6 Kasım 2013, Dünya'nın en büyük medikal turizm kongresi olarak kabul edilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleştirilen, Dünya Medikal Turizm ve Küresel Sağlık Kongresi'nde, Yakın Doğu Hastanesi'ne 'Kurumsal Gelişimde Kalite Ödülü' Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

21 Kasım 2013, Uluslararası Otherways Kuruluşu'nun, YDÜ Hastanesi'ne 'Beş Büyük Kıta Kalite ve Mükemmellik Ödülü' Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

8 Aralık 2013, Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Kuruluşu'nun (ESQR) sağlık alanında verdiği 'Avrupa En İyi Uygulama Ödülü' bu yıl Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne verildi. Ödül, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

20 Mart 2014, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi'nin engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği düşünce gücü ile hareket edebilen tekerlekli sandalye yanı sıra EKG T-Shirt, MS Hastalarını Yürütme, Akıllı Hastane Odası, Robotik Futbol Takımı, İnsansız Hava ve Deniz araçları gibi ürünler ile Dünya devlerini Dubai'de buluşturan Arablab Uluslararası Fuarında, Yakın Doğu Üniversitesi'ne 'En İnovatif Üniversite' Ödülü Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

27 Nisan 2014, 'XI. GAP Oscarları' töreninde, Yakın Doğu Üniversitesine 'Yılın En İyi Üniversitesi' Ödülü Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

3 Temmuz 2014, Merkezi İngiltere'nin Oxford kentinde bulunan Avrupa İşletmeler Kuruluşu tarafından, Yakın Doğu Üniversite Hastanesine sağlık alanında ve üniversite gelişimi konusunda Avrupa standartlarında yönetim, verilen hizmetlerde üstün kurumsal kalite, Avrupa ve Dünya piyasalarında rekabetçi potansiyel ortaya koyma ve bu alanlarda dinamik gelişime olan katkıları vesilesiyle İtalya'da Liderler Zirvesi'nde gerçekleşen seremonide Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e, 'Avrupa Uluslararası Kalite ödülü' takdim edildi.

21 Eylül 2014, İspanya merkezli Business Initiative Directions (BID) kuruluşu tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde 15.'si gerçekleştirilen ödül töreninde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne, Platinyum kategorisinde kurumsal başarı, kurumsal kalite, kurumsal yenilik, hizmette mükemmellik, teknoloji kullanımı, müşteri hizmetleri, kurumsal prestij, ISO9000 ve QC100 prensipleri ile kriterlerine uygun olarak verilen Yıldız Kalite Ödülü Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

26 Ekim 2014, Yakın Doğu Üniversitesi Ar-Ge ekipleri tarafından yaratılan ve güneş enerjisiyle çalışan ileri teknoloji yarış otomobili Güneş Tanrısı NEU-RA25'e, Paris'te gerçekleştirilen Business Initiatives Directions (BID) Bilim Zirvesi'nde 'Uluslararası Teknoloji ve İnovasyon Ödülü' verildi. Ödül, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

3 Kasım 2014, Türk Dünyası'na dil eğitimi ve kültürel çalışmalar alanında vermiş olduğu katkılardan dolayı Yakın Doğu Üniversitesi'ne "İsmail Bey Gaspıralı Gazetecilik ve İnsan Hakları Çalıştayı" çerçevesinde verilen jüri özel ödülü üniversite adına Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

9 Aralık 2014, Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Kuruluşu tarafından çeşitli hizmet alanlarında yapılan değerlendirmeler sonucunda sağlık alanında, YDÜ Hastanesi'ne "2014 yılı En İyi Kalite Liderlik Ödülü" Las Vegas'da gerçekleştirilen uluslararası zirvede YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

20 Şubat 2015, Gagavuz Halkı'nın eğitimine yaptığı büyük katkılarından, Ülkeler arası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılması noktasında göstermiş olduğu gayretli çalışmalar ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi yönündeki başarılarından ötürü Gagavuzya Cumhurbaşkanı Mihail Formuzal tarafından Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e Liyakat Nişanı tevcîh edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Mihail Formuzal, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e, Bakanlık Forsu'nu hediye ederek, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'i Fahri Bakan ilan etti.

23 Mart 2015, YDÜ Hastanesi'ne Küresel Kalite, Mükemmellik ve İdeal Performans Ödülü Fransa merkezli Otherways Management & Consulting Association tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen uluslararası törende YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

15 Haziran 2015, İsviçre merkezli Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Kuruluşu (European Society For Quality Research-ESQR) tarafından Londra'da düzenlenen Uluslararası Kalite Konvansiyonu Toplantısında sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir kalite konusundaki başarısı için YDÜ Hastanesi'ne Kalite Ödülü Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

7 Şubat 2016, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, İspanya'nın Alcala Üniversitesi'nde düzenlenen 8. Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı'nda dünya yükseköğretim sektörüne ve Yakın Doğu coğrafyası merkezli olarak bilimin gelişmesine yaptığı sürdürülebilir katkılardan dolayı "Innovative Education Leader – Yenilikçi Eğitim Lideri" ödülüne oy birliğiyle layık görüldü.

28 Mayıs 2016, Bill Gates Vakfının desteği ile Türkiye'deki yerel yönetimlere bağlı kütüphanelerin toplumsal dönüşümde daha etkin yer almalarını amaçlayan "Herkes için Kütüphane" Projesinin lansmanında katkılarından dolayı Yakın Doğu Üniversitesine teşekkür plaketi Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e takdim edildi.

14 Eylül 2018, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Forbes Dergisi tarafından "Yeni Nesil Liderler" Arasında Gösterildi.

29 Kasım 2019, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na katkılarından dolayı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e Altın Madalya takdim edildi.

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