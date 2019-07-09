09.07.2019 16:18
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Prof. Dr. Karabulut, Rektörler Toplantısına katıldı

Prof. Dr. Karabulut, Rektörler Toplantısına katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde düzenlenen Rektörler Toplantısına katıldığı bildirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde düzenlenen Rektörler Toplantısına katıldığı bildirildi.
AİÇÜ'den yapılan açıklamada, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan toplantıda, "Tematik Üniversite" olgusunun işlendiği belirtili.
Üniversitelerin bölgesel kalkınmaya etkileri hakkında değerlendirmelerin yapıldığına da yer verilen açıklamada, rektörlerin Karaman'ın tarihi, kültürel ve doğal mekanları gezdiği kaydedildi.
Toplantıya, Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, İzmir Demokrasi, Kırklareli, Kilis 7 Aralık, Osmaniye Korkut Ata ve Kırşehir Ahi Evran Üniversiteleri rektörlerinin katıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Ağrı, Güncel

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