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Prof. Dr. Martin Löffelholz, İTO'da konferans verecek

Gazetecilik, savaş ve kriz iletişimi, siyasal iletişim ve örgütsel iletişim alanlarında çalışmalara imza atan Prof. Dr. Martin Löffelholz, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin konferanslar dizisi kapsamında İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) 22 Kasım'da sunum yapacak.

20.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:54Prof. Dr. Martin Löffelholz, İTO'da konferans verecek
Gazetecilik, savaş ve kriz iletişimi, siyasal iletişim ve örgütsel iletişim alanlarında çalışmalara imza atan Prof. Dr. Martin Löffelholz, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin konferanslar dizisi kapsamında İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) 22 Kasım'da sunum yapacak.
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin "Bilim ve Toplum Buluşmaları" adıyla gerçekleştirdiği konferanslar dizisinin ikincisinde "İletişim Biliminde Yeni Gelişim Eğilimleri" konuşulacak.
Prof. Martin Löffelholz, konferans kapsamında, iletişimi şekillendiren ana eğilimleri ele alarak bir yandan geleneksel ve katılımcı medyanın birbirine bağımlılığı ve ilişkisini, bir yandan da yeni iletişim araçlarının kamusal alanda oluşturduğu etkileri değerlendirecek.
Martin Löffelholz, sunumunda temel olarak, yapay zekanın kullanımı da dahil olmak üzere, katılımcı medya ve otomatik iletişim fırsatları ve risklerinin detaylı bir analizini de yapacak.

Ekonomi

Kaynak: AA

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