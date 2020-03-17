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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın koronavirüse karşı tuzlu su önerisine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. "Tuzlu su ile gargara yaparsanız virüs ölür" tespitinin gerçeği yansıtmadığını belirten Ceyhan, "Virüs tuzlu suda daha çok yaşayabilir" dedi.

17.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:30
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle ilgili bir doğru bilinen bir yanlışı söyledi. Tuzlu su ile yapılan gargaranın virüsü öldüreceği iddiasının doğru olmadığını söyleyen Ceyhan, tuzlu suyun tek yararın burun tıkanıklığı açmak olduğunu ifade etti.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter'dan yaptığı açıklamada tuzlu su ile gargaranın virüsü öldürmeyeceğini söyledi.

İşte Ceyhan'ın o açıklamaları:

"Tuzlu su ile gargara yaparsanız virüs ölür" tespiti gerçeği yansıtmıyor. Tuzlu su virüs için güzel bir yaşam ortamı olabilir. Virüs daha çok yaşayabilir. Virüsü öldürücü hiç bir özelliği yoktur. Tuzlu suyun tek yararı burunda tıkanıklık varsa onu açar.

Belediyelerimize çok iş düşüyor. Belediye otobüslerinin girişine el dezenfektanı monte edilmeli. İnsanlar ellerini dezenfekte etmeden. Şoför tarafından içeri alınmamalıdır. Keza aynı şekilde metroların girişlerine de yapılabilir"

OYTUN ERBAŞ TUZLU SU ÖNERİSİNDE BULUNMUŞTU

Tuzlu su önerisini ilk olarak Doç. Dr. Oytun Erbaş önermişti. Youtube kanalında koronavirüsten korunma yollarıyla ilgili videosu izlenme rekorları kıran Erbaş, deniz suyu benzeri bir tuzlu su karışımıyla ağız ve burnun yıkanması gerektiğini söylemişti.

Etiketler : Güncel

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