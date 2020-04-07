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Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk olan California Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronovirüsle mücadelede eleştirdiği ABD Başkanı Donald Trump'a hakaret etti.

07.04.2020 00:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 01:13

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çilingiroğlu, programda maske takmanın önemine değindi ve "Eğer maske takılsaydı, bu kadar trajedi yaşanmazdı. Yapay zekanın tartışıldığı 21. yüzyılda, organik zekanın kullanılmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Artık televizyonlara çıkıp, yok maske takın takmayın diyerek insanların kafasını bulandırmayın. Dışarıya çıkarken herkes maskesini taksın. Bu virüsün ne aşısı var, ne de ilacı var. Elimizde şimdilik sadece maske var.'' dedi.

TRUMP'A "GERİZEKALI" DEDİ

Programda, Ahmet Hakan, Çilingiroğlu'na "Şu anda Amerika'da 1151 ölüm vakası varsa bu artarak mı sürecek? Haftaya bu rakam nasıl olacak" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Çilingiroğlu, "Çok kötü. 240 binlere çıkacak. Gerizekalı Trump, yanındaki Doktor Fauci... Hocam epidemiyolojist olmana gerek yok. Pratisyen doktor, ya da normal insan bile bunu bilir. Maskeyi takacaktı en baştan. Sosyal aralığı ondan sonra yapacaksın. Bu virüs plak değil ki. Bu virüs veba değil; yaklaşma uzaklığı koyacaksın. Bu virüs solunum yoluyla geçen virüs. Sen de takacaksın. Ben de takacağım." dedi.

PROF. DR. MEHMET ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Mehmet Çilingiroğlu, 2 Nisan 1970 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. 1983-1986 yılları arasında Antalya Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Çilingiroğlu, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giriş yaptı.

1993 yılında stajını da Hacettepe Üniversitesi'nde yapan Mehmet Çilingiroğlu, 1994 yılında Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde staj sürecini devam ettirdi.

1995 yılında yine aynı üniversitede dahiliye bölümünde görev almaya başlayan Çilingiroğlu, 2000 yılında Amerikan Kalp Derneği Moleküler Kardiyoloji alanında araştırmacı olarak çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 25 yılı aşkın süredir akademik çalışmalarına devam eden Mehmet Çilingiroğlu'nun eğitim verdiği üniversiteler arasında Bahçeşehir Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi ve Texas Kalp Bilimleri Üniversitesi yer alıyor.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump’a canlı yayında hakaret etti
Etiketler: Mehmet Çilingiroğlu, Ahmet Hakan Coşkun, Donald Trump, Güncel

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Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a hakaret etti

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