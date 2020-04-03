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Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor

Dünyaca ünlü Kalp Cerrahi Prof. Dr. Mehmet Öz, yeni tip koronavirüs salgınının tedavi yöntemine ilişkin umut verici açıklamalarda bulundu. Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen ancak henüz adı açıklanmayan bir tedavi yönteminin virüse karşı etkili olduğunu belirten Mehmet Öz, bu tedavinin her şeyi değiştirebileceğini ifade etti.

03.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:37

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bini, toplam vaka sayısı ise 1 milyonu aştı. Hızla yayılan ölümcül virüsün tedavi yöntemi ile ilgili bilim insanlarının çalışmaları devam ederken, dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, umut verici açıklamalarda bulundu.

"BU BÜYÜK BİR İLERLEME"

Çinli bilim insanları tarafından yapılan ancak henüz adı açıklanmayan bir araştırmayı hazırladığı video ile paylaşan Prof. Dr. Öz, söz konusu çalışmanın koronavirüsle ilgili her şeyi değiştirebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

''Dünyanın her yerinden bilim adamları Kovid-19'un tedavisini araştırıyorlar. Hızlı iyileşme sağlamak ve virüsün yayılmasını önlemek için tüm dünya hep birlikte çalışıyoruz. İlaç tedavisi Kovid-19 tedavisinde olumlu sonuçlar vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta ünlü Fransız doktorla sıtma ilacı ve antibiyotiğin birlikte kullanıldığı Hydroxychloquine tedavisi üzerine görüşmüştüm. Doktor 18 hasta üzerinde uyguladığı tedavi ile hastalığın etkisinin azaldığını söylemişti. Tabi bu rastgele yapılmış bir çalışma değil. ABD doktorlara bu ilacın kullanımı konusunda izin verdi. Bu büyük bir ilerleme

"VİRÜSÜN ETKİSİNİ AZALTARAK HAYATLARI KURTARABİLİRİZ"

'Aslında ben yeni bir gelişme yani araştırmayı sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu her şeyi değiştirebilir" Çinli bilim adamları rastgele yapılmış bir çalışmanın ilk taslak sonuçlarını paylaştılar. Onlarla görüştüm. Bu, ilaç tedavisinin olumlu etkilerini görmemizi sağlıyor. Hastalığın etkisini azaltmada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Virüsün etkisini azaltarak hayatları kurtarabiliriz. Wuhan 'da şubat 4-28 arasında 62 vaka üzerinde yapılan bu çalışma henüz herhangi bir yerde yayınlanmadı. Ancak dünya genelinde bir salgınla mücadele edildiği için Çinli bilim adamları sonuçları sağlık çalışanları ile paylaştılar"

HASTALIKTA GÖZLE GÖRÜLÜR İYİLEŞME

Bu tedavi yöntemi sayesinde ateşli gün sayısının 3,2 günden 2,2 güne indiğini belirten Doktor Öz, "Öksürüklü gün sayısı ise 3,1 günden 2 güne iniyor. En önemlisi ise zatürrede iyileşme ilaç olmadan yüzde 54,8 iken, 5 gün tedaviden sonra iyileşme oranı yüzde 80,6 ya çıkmış. Bence bu sonuçlar ümit verici" ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Öz, Wuhan, Güncel

Haberin Videosu :

Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor

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