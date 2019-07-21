Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer: Öğrencilere sektörün içinde eğitim veriyoruz

Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer: Öğrencilere sektörün içinde eğitim veriyoruzİSTANBUL, (DHA) ? Adayların tercih öncesinde üniversite temsilcilerinden detay bilgi almaları için düzenlenen 'Üniversite Tercih Fuarı'nda öğrencilerle bir araya gelen Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer, gençlere yeteneklerine göre tercih yapmalarını tavsiye etti. Prof. Dr. Yavuzer, üniversite olarak sürekli eğitim merkezi, sektörde eğitim vermek ve iyi meslek edindirme alanında öne çıktıklarını söyledi.Yurt içi ve yurt dışından 140'a yakın üniversitenin katıldığı 'Üniversite Tercih Fuarı' Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda devam ediyor. 3 gün sürece olan fuara, üniversite adayları ile aileleri yoğun ilgi gösterdi. Adaylar, tanıtım uzmanları, akademisyenler ve rektörlerle birebir görüşerek üniversitelerle ilgili detaylı bilgi alma fırsatı yakaladı.Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer, üniversitenin standında öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yaptı. Adayların sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Yavuzer, onlara ve ailelerine tavsiyelerde bulundu.'FUARLAR ÖNEMLİ'Fuarın son derece kalabalık olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuzer, ' İlgi yüksek, biz de üniversite olarak burada yer aldık. Bu fuarlar Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da da devam edecek. Fuarlar önemli çünkü öğrencilerle birebir buluşma fırsatı yakalıyorum. Birinci ağızdan da üniversite hakkında bilgi alıyorlar. En çok akademik kadromuz soruluyor. Bir üniversitenin sunduğu olanaklar içinde en önemlisi güçlü bir akademik kadrodur' diye konuştu.'EN ÖNEMLİ FARKIMIZ; SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİMİZ'Öğrencileri okudukları sektöründe içinde yetiştirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Yavuzer, 'Bizim en önemli farkımız sürekli eğitim merkezimizdir. Biz sadece bir meslek öğretmiyoruz. Çocukların kişisel gelişimlerini de destekliyoruz. İş bulma kaygılarını ortadan kaldırmak için sektörün içinde eğitiyoruz. Öğrenci hekim olacaksa hastanede, mühendis olacaksa fabrikada çalışması lazım. Öğrencileri üçüncü, dördüncü sınıfta sektörle tanıştırıyoruz, bu onlar için bir avantajdır. Öğrenci kulüpleri ve alan dışı seçmeli derslerle öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekliyoruz' ifadelerini kullandı.'ADAYLAR YETENEKLERİNE GÖRE TERCİH YAPSIN'Öğrencilerin tercih yaparken istedikleri bölümü yazmalarının önemli olduğuna değinmen Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer, '21 yıllık bir üniversiteyiz, 18'inci mezunlarımızı verdik. Sürekli eğitim, sektörde eğitim ve iyi meslek eğitimi alanında önde gidiyoruz. Tercih yaparken en önemli konu istedikleri yerleri seçmeleridir. Anne ve babaların değil çevre baskısı olmadan ne yapmak istiyorlarsa, mutlu olacakları alanları tercih etsinler. Yeteneklerine göre hareket etmelerini öneriyorum' dedi.Psikoloji eğitiminin her geçen geliştiğini ve önem kazandığını söyleyen Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu ise, 'Öğrenci tercih yaparken yatkınlığına bakmalıdır, kendinin farkına varması gerekiyor. Öğrencinin müzik yeteneği varsa çok para kazanacağım düşüncesiyle mühendislik okursa mutsuz olur' diye konuştu.AİLELERE TAVSİYELERAilelere de tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Balcıoğlu, 'Gençliklerindeki özlemlerini çocuklarında gerçekleştirmek istiyorlar. Ama bölümü tercih edip mesleğini icra edecek olan öğrenci. Ailelerin çocuklarına kesinlikle baskı yapmamaları gerekiyor. Tercih konusunda mutlaka uzmanlardan yardım alsınlar. Bugün itibariyle Psikoloji Bölümü'nde yeterli akademik kadromuz var. Öğrencilerle birebir ilgileniyoruz. Özellikle Psikoloji Kulübü ve bizler onları en iyi şekilde yetiştiriyoruz' ifadelerini kullandı.