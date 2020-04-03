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Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor

Habertürk'te yayınlanan 'Nedir Ne Değildir' programına konuk olan Prof. Dr. Mehmet Uslu, koronavirüsün yayılmasını önlemek için maske kullanımının önemine dikkat çekti. Hastalığın ciddiyetini örnekler üzerinden anlatan Uslu, "Bir de şöyle bir söylem var; Gripten de bir sürü insan ölüyor. Gribin aşısı var. Bu gribin 10 misli öldürüyor" dedi.

03.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:18

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye 'de 356 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 18 bin 135'e yükseldi. Türkiye'de koronavirüs vakaları yükselirken Prof. Dr. Mehmet Us'tan önemli uyarılar geldi. Maske kullanımının önemine dikkat çeken Us, "Çünkü karşımızdaki çok ciddi bir hastalık. Normal bir hastalık değil" dedi. Hastalığın ciddiyetini örnekler üzerinden anlatan Uslu, "Bir de şöyle bir söylem var; Gripten de bir sürü insan ölüyor. Gribin aşısı var. Bu gribin 10 misli öldürüyor" ifadelerini kullandı.

"HASTALIĞI ASEMPTOMATİK VAKALAR YAYIYOR"

Habertürk 'te Mehmet Akif Ersoy'un hazırlayıp sunduğu 'Nedir Ne Değildir' programına konuk olan Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Melih Us, koronavirüsü önlemek için maske kullanımının önemine dikkat çekti.

Hastalığı asemptomatik vakaların yaydığını belirten Us, Türkiye'nin tekstil ülkesi olduğunun altını çizip herkesin maske takması gerektiğini söyledi. Artık tüm doktorların da maske kullanılsın noktasına gelmeye başladığının altını çizen Us gerekirse devletin bu konuda destek olması gerektiğini ifade etti.

"DIŞARI ÇIKANA DA MASKE TAKACAĞIZ"

Hizmet sektöründe çalışan birçok kişinin bulunduğunu hatırlatan Prof. Us, "2 hafta pik dönem çok önemli diyoruz. İki şey yapacaksınız izole edeceğiz, dışarı çıkana da maske takacağız. Bunun başka yolu yok" dedi.

En kötü ihtimalin düşünülmesini isteyen Us, "Çünkü karşımızdaki çok ciddi bir hastalık. Ölüm oranı çok yüksek. Normal bir hastalık değil" uyarısında bulundu.

"2 HAFTADA BU İŞ BİTMEYECEK"

Türkiye'nin ventilatör yapacak gücünün olduğu bir ortamda maskenin konuşulmaması gerektiğini söyleyen Prof. Melih Us, salgının iki haftada bitecekmiş gibi algılanmamasını istedi ve "Bu bir maraton. Yani 100 metre koşusu değil. 2 haftada bu iş bitmeyecek. Sadece şunu göreceğiz. Bunu kontrol altına alabildik mi alamadık mı. 2 hafta sonra bitti hadi artık çıkalım beklentisi içine de girilmesin" diye konuştu.

"ÖLENLERİN YAŞ ORTALAMASI 64"

ABD'nin Seattle kentindeki 9 hastaneden 5 gün önce bir veri geldiğini belirten Prof. Us, bu veriye göre 24 kritik hastanın değerlendirildiğini ifade ederek, "Bu kişilerin yarısı ölmüş. Ama asıl önemli olan bu vakaların yüzde 67'si evden gelmiş. Bu hastaların yüzde 50'sinde hiç ateş veya öksürük yok. Bizim vaka tanımımızda ateş çok önemli kriter. İlk şikayeti başlıyor 4 gün sonra yoğun bakım. Bu hastaların yaşları 23 ile 97. Ölenlerin yaş ortalaması 64" dedi.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Bu hastalığın çok ciddi olduğunu 3 hafta öncede söylediklerinin altını çizen Us, "Yoğun bakıma girenlerin yarısı kaybediliyor. Bu işin şakası yok. Yüzde 3-5 ölüme takılmasınlar. Hekimleri çaresiz bırakıyor bu hastalık. Strateji geliştiremiyorsunuz. Bir de şöyle bir söylem var; Gripten de bir sürü insan ölüyor. Gribin aşısı var. Tedavisi var belli ilaçlar var. Bu gribin 10 misli öldürüyor." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Melih Us’tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Etiketler: Habertürk, Türkiye, Güncel

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Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor

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