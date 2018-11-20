Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Türkiye Bir Taşla İki Kuş Vurdu

20 Kasım 2018 Salı 16:42



20 Kasım 2018 Salı 16:42

RUS doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Türkiye bir taşla iki kuş vurdu. Hem yeni enerji hattı elde etti hem de enerji üssü olduğunu gösterdi" dedi.Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesi doğalgaz boru hattının deniz bölümü tamamlandı. Projenin her iki ülke ilişkileri açısından sonuçlarını değerlendiren ve olası gelişmeleri yorumlayan İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nden (İİSBF) Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Yaklaşık 900 kilometresi toprak altında olmak üzere bin 100 kilometrelik çok önemli bir proje. Bana göre Türkiye-Rusya enerji iş birliğinin stratejik ve somut bir projesidir. Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlanması tarihi bir adımdır" diye konuştu."PUTİN HEM UKRAYNA'YI HEM BULGARİSTAN'I CEZALANDIRDI"Projenin 2019 yılının sonunda tamamlanacağını belirten Prof. Dr. Caşın, " TürkAkım'ın aktaracağı doğalgazın yarısı Türkiye tarafından kullanılacak, yarısı Avrupa'ya aktarılacak. Dün, Rus yetkililer, Türk ekonomisine katkısı olacak bir proje olduğunu vurguladı. Ben de öyle düşünüyorum çünkü tarihi bir projedir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu projeyle hem Ukrayna'yı hem de Bulgaristan'ı cezalandırdı. Bundan sonra hattın Sırbistan ve Macaristan üzerinden Avusturya'ya geçmesi söz konusu" ifadelerini kullandı."YENİ ENERJİ HATTI ELDE ETTİK"TürkAkım aracılığıyla aktarılacak yıllık toplam 31,5 milyar metreküp doğalgazın yarısının Türkiye'de kullanılırken, diğer yarısının da Avrupa'ya aktarılacağını söyleyen Prof. Dr. Caşın, "Türkiye bir taşla iki kuş vurdu. İlki yeni bir enerji hattı elde ettik. Harcamanın büyük bir kısmı Rus Gazprom tarafından yapılacak. İkincisi Türkiye'nin ortaya çıkışı enerji üssü olması söz konusu. Dün hem Putin hem de yabancı enerji uzmanları Türkiye'nin enerji üssü olduğunu söyledi ve kabul ediyorlar" dedi."AB GAZIN YÜZDE 70'İNİ RUSYA'DAN ALIYOR"Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'biz kimsenin söylediği ile hareket etmeyiz' sözünü hatırlatan Prof. Dr. Caşın, "Burada ABD'ye önemli mesaj gönderdi. ABD Başkanı Trump, Almanya'ya 'siz Rusları zengin ediyorsunuz' diye çıkış yapmıştı. Şimdi aynı çıkışı Türkiye'ye de yapıyorlar. Almanya'da Türkiye gibi gazın büyük kısmını Rusya'dan alıyor. Avrupa Birliği de(AB) gazın yüzde 70'ini Rusya'dan alıyor" diye konuştu.ABD,İSRAİL VE YUNANİSTAN'A ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİRusya'nın Türkiye ile yaşadığı krizlerde gazı kesmediğini vurgulayan Prof. Dr. Caşın, "Türkiye Mavi Akım'dan sonra ikinci projeyi aldı ve bu projede daha yüksek bir teknoloji kullanıldı. Türkiye, Rusya ile birtakım sorunlar yaşadı ama Rusya gazı kesmedi, Ukrayna ile yaşanan siyasi krizde ise gaz kesildi. Rusya ve Türkiye dün İsrail ve ABD'ye önemli mesajlar gönderdi. Başka bir hedefte Yunanistan'dır. Yunanistan bu tavırlarına devam ederse belki de gaz verilmeyecektir. Türkiye transit ülke, baskı yaparsa bu olur" ifadelerini kullandı. - İstanbul