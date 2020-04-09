Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz

Prof Dr. Mesut Yılmaz, Türkiye'deki yeni tip koronavirüsün yükselme eğrisine dair bilgi verdi. Kovid-19'un nisan ayının sonu gibi zirve yapmasını beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Mayıs ayında ise düşüşün başlamasını bekliyorum. Önemli olan zirveye kaç hasta ile ulaşacağımız" ifadelerini kullandı.

09.04.2020 21:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:53

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında mayıs ayında gerileme beklediğini kaydetti.

"SALGIN NİSAN AYININ SONUNDA ZİRVE YAPABİLİR"

Yılmaz, yaptığı açıklamada, koronavirüsün yükselme eğrisine dair bilgiler verdi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs tehdidinin devam ettiğini belirten Yılmaz, "Kovid-19'un Türkiye 'de nisan ayının sonu gibi zirve yapmasını, mayıs ayında ise düşüşün başlamasını bekliyorum. Önemli olan zirveye kaç hasta ile ulaşacağımız. Zirveye kadar ulaşacağımız hasta ve ölen hasta sayısı kadar, zirve dönüşü de vaka sayımız olacak. Bu yüzden hastalığın bulaşmasını engellemek için elimizden gelen azami gayreti göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

"AŞI BULUNSA DA BULUNMASA DA HASTALIKTAN KURTULACAĞIZ"

Türkiye'deki Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarının henüz emekleme aşamasında olduğunu kaydeden Yılmaz, Türkiye'nin ilaçla tedavide ise en iyi ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

"Aşı bulunmadığı sürece Kovid-19'dan kurtulamayacağız" görüşüne katılmadığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her durumda bu hastalıktan kurtulacağız, mesele ne kadar erken kurtulacağımız. Bir yıl içinde aşı veya etkili bir tedavi bulunursa çok daha erken kurtulacağız. Ülkemizde tüm tedavi seçenekleri ücretsiz olarak sunuluyor. Plazma tedavisi içinse bizim merkezimiz de dahil olmak üzere birçok merkez çalışıyor. Bunun için gerekli altyapı birçok merkezde var. İlaç tedavisi ve plazma tedavileri belirli oranda etkili ama başarı oranlarını tam olarak bilmiyoruz."

"TÜRKİYE; İTALYA, İSPANYA VE FRANSA KADAR HAZIRLIKSIZ YAKALANMADI"

Türkiye'nin salgına İtalya, İspanya ve Fransa kadar hazırlıksız yakalanmadığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye Kovid-19'a hazırlıksız yakalanmadı, hastane ve altyapı hazırlıklarını önceden planlayabildi. Eksik kaldığımız yer test sayısı oldu, test sayısı daha yeni yeni olması gereken sayılara çıktı. Bu nedenle hasta sayısını ilk 2 hafta yeterince hızlı tespit edip aksiyon almakta geri kalındı. Bu tablo tüm ülkelerde böyle oldu. Türkiye'deki hasta olan ve ölen hasta sayıları diğer ülkelerle benzer artış gösteriyor. Şu an yapılan her şey, atılan tüm adımlar yerinde. Uluslararası uçuşların durdurulması, okulların erken tatil edilmesi, etkinliklerin iptal edilmesi, seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve daha sonra 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı enfeksiyonun yayılmasını önlemede önemli adımlar. Sosyal mesafeye uyum bu hastalığın bulaşmasını önlemede en önemli adım."

GÖNÜLLÜ KARANTİNA VE SOSYAL MESAFENİN NEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Yılmaz, gönüllü karantina ve sosyal mesafeye uyulması halinde hastalığın yayılmasının önüne geçilebileceğini, kurallara uyulmaması durumunda ise vaka sayılarında artış olacağı uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz

TÜRKİYE'DE ÖLÜ SAYISI 908'E YÜKSELDİ

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri Twitter hesabından paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 578 test yapıldı ve 4 bin 56 yeni tanı kondu. Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 96 hasta hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 908'e, toplam vaka sayısı ise 42 bin 282'ye yükseldi.

Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz

Kaynak: AA

Etiketler: Mesut Yılmaz, Türkiye, Güncel

İlgili Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908’e yükseldiSon Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump’a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş Haberler
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump'a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Fransız doktor paylaştı! Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi Haberler
Fransız doktor paylaştı! Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak Haberler
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Haberler ›› Güncel ››Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:06: İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Haber 23:03: Kızılay'dan sağlık çalışanlarına moral ikramı - Haber 23:02: Yalvaç'ta dezenfeksiyon kabini hizmete sunuldu - Haber 22:58: İran Petrol Bakanı: "OPEC toplantısında petrol arzının 10 milyon varil azaltılması gündemde" - Haber 22:58: Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü - Haber 22:25: ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı - Haberler 22:05: Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler