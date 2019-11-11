Haberler » Güncel » Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti - Haber

Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal (90) hayatını kaybetti.

11.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:16Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal (90) hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Soysal, evinde vefat etti.
Anayasa hukuku alanında Türkiye'nin en önemli isimlerinden olan Soysal, 1929 yılında Zonguldak'ta doğdu.
Soysal, Galatasaray Lisesinin ardından Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde uzun yıllar Anayasa Hukuku profesörü olarak görev yapan Soysal, Akdeniz Toplumsal Araştırma Konseyi Başkanlığı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Uluslararası Af Örgütünün Yürütme Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, toplumlararası görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafına anayasa danışmanlığı yaptı.
Dönemin Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca 1971'de gözaltına alınıp tutuklanan Soysal, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.
Sosyal Demokrat Halkçı Partisinden Ankara Milletvekili seçilen Soysal, bir süre Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürdü.

Mümtaz Soysal, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:22 Sınır dışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan kabul etmedi
14:17 Sözütek: "Kaldırım işgalleri Adana'ya yakışmıyor"
14:17 Tavşanlı Göbel'de gözleme hayrı
14:22 Niğde'de 61 bin fidan toprakla buluşturuldu
14:22 Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
14:14 İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanının suikastle öldürüldüğü iddia edildi
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
13:34 Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
13:28 Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı
12:59 Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 14:23:11