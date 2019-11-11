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Prof. Dr. Mümtaz Soysal vefat etti

Prof. Dr. Mümtaz Soysal vefat ettiİSTANBUL - Eski Dışişleri Bakanı ve Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal, hayatını kaybetti.

11.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:56
Prof. Dr. Mümtaz Soysal vefat etti
İSTANBUL - Eski Dışişleri Bakanı ve Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal, hayatını kaybetti.
Bir süredir alzheimer tedavisi gören Prof. Dr. Mümtaz Soysal 90 yaşında İstanbul Beşiktaş'taki evinde vefat etti.
Bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapan Soysal Uluslararası Af Örgütü'nünde genel sekreterlik yapmış ve 12 Mart darbesi döneminde "Anayasaya Giriş" kitabında "komünizm propagandası" yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Prof. Dr. Mümtaz Soysal vefat etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Mümtaz Soysal, Genel

Kaynak: İHA


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