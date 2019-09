Prof. Dr. Murat Yurtcan, Trakya Üniversitesi rektör yardımcılığı görevini devraldı

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yurtcan atandı. 8 Ağustos 2016 tarihinden bu yana Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, düzenlenen törenle görevi, Prof. Dr. Murat Yurtcan'a devretti.Rektörlük makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Rıza Ferhat Karabulut, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Meşe, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Sezgin ve Öğr. Gör. Hakan Akıncı katıldı.Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu törende yaptığı açıklamada "Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevini başarıyla yürüterek üniversitemize önemli katkılar sunan Prof. Dr. Murat Yurtcan Hocamız, bundan böyle aynı zamanda Rektör Yardımcılığı görevini de üstlenecek. Derin tecrübesi, iletişim gücü, organizasyon yeteneği ve yöneticilik kabiliyetiyle Üniversitemize önemli katkı sunacağını düşünüyorum. Prof. Dr. Murat Yurtcan'ın, değerli hocam Prof. Dr. Cem Uzun'dan aldığı görevi en iyi şekilde yerine getirerek, diğer Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile uyum içerisinde çalışacağına ve yönetimimize güç katacağına inanıyorum. Değerli Hocam, yol arkadaşım Prof. Dr. Cem Uzun ile 27 yıllık bir dostluk ve kardeşliğimiz var. Uzun yıllar boyunca birlikte önemli çalışmalara imza attık. Prof. Dr. Cem Uzun hocam oldukça zor zamanlarda hem Genel Sekreterlik hem de Rektör Yardımcılığı görevlerini başarıyla yerine getirdi, Üniversitemize hem bilimsel anlamda hem de yönetimsel anlamda çok ciddi katkılar sağladı. Hocamızı buradan uğurlamıyoruz. Odası burada durmaya devam edecek ve her konuda kendisinden destek almaya devam edeceğiz. Yönetim olarak her zaman bir ekipten öte bir aile olma anlayışıyla görevimizi yerine getirdik. Yeni Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Yurtcan'ın katkıları ile Trakya Üniversitesi ailesini daha da ileriye taşıyacağız. Prof. Dr. Murat Yurtcan'a yeni görevinde canı gönülden başarılar diliyor, üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurtcan, yeni görevini layıkıyla yerine getireceğini belirterek "Başta Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere üniversitemizin yönetimine, bu önemli görevi bana layık gördükleri için gönülden teşekkür ediyorum. Trakya Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak değerli hocam Prof. Dr. Cem Uzun'dan devraldığım Rektör Yardımcılığı görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in desteği ile kısa sürede yeni görevime uyum sağlayarak, Ülkemiz ve Balkanlar için önemli bir marka değeri olan Trakya Üniversitesi'nin bu değerine katkı sağlamak için azim ve heyecan içinde çalışmaya devam edeceğim. Üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Prof. Dr. Cem Uzun yaptığı açıklamada, "Yönetimde olduğum süreç zarfında, Trakya Üniversitesi'nin başarısı ve gelişimi için, değerli dostum Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun da desteğiyle önemli bir çaba ve gayret içerisinde oldum. Bundan sonra da aynı özveri ve istekle, güven ve dostluk temelleri üzerine kurulu çalışmalarıma devam edeceğim. İhtiyaç duyulan her konuda gerekli desteği vermeye hazır olarak buradan ayrılıyorum. Burada tesis ettiğimiz ilişkiler, yol arkadaşlığının beraberinde saygı, sevgi ve dostluğa dayanan bir kardeşlik örneğidir. Bugün de önemi ve anlamı büyük bu görevi, layıkıyla sürdüreceğine inandığım değerli Hocamız Prof. Dr. Murat Yurtcan'a devretmekten mutluluk duyuyorum. Birlikte görev yaptığım Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ve Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ile Prof. Ahmet Hamdi Zafer'e teşekkür ediyorum. Bilimsel çalışmalarıma, açılışından büyük bir memnuniyet duyduğum Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Mirko Tos Ear and Hearing Research Center) bünyesinde devam edecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Beni fazlasıyla mutlu ve motive eden bilimsel dergiler, akademik yayıncılık ve araştırma konularına daha da yoğunlaşarak Üniversitemize katkı vermeyi sürdüreceğim. Hocamız Prof. Dr. Murat Yurtcan'ı tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Murat Yurtcan Hakkında20.06.1969 yılında Edirne'nin Meriç ilçesinde doğdu. İlkokulu aynı ilçeye bağlı Serem Köyü'nde, ortaokulu Akçadam'da ve lise öğrenimini 1986 yılında Edirne Lisesi'nde tamamladı. 1990 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünde Lisans eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Murat YURTCAN 1991 Eylül ayında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.Kasım 1994'te "Trakya Bölgesi Tryphoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) Faunası Üzerinde Araştırmalar" başlıklı Yüksek Lisans tez çalışmasını, Şubat-2004'te de "Trakya Bölgesi Pimplinae (Hymenoptera : Ichneumonidae) Faunasının Taksonomik ve Faunistik Yönden Araştırılması" başlıklı doktora tez çalışmasını tamamladı.Prof. Dr. Murat Yurtcan 19 Nisan 2010 tarihinde Trakya Üniversitesi'nde bir ilki gerçekleştirerek, Araştırma Görevliliğinden direkt olarak Doçentlik sınavını kazandı ve 14 Eylül 2010 tarihinde Doçent kadrosuna, 12 Ağustos 2015 tarihinde de Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atandı.2011 - 2015 yılları arasında Fen Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilciliği görevini üstlenen Prof. Dr. Murat Yurtcan, 2011- 2014 yılları arasında Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2013- 2016 yılları arasında Fen Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 10 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Fen Bilimleri Enstitü Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.Altısı TÜBİTAK destekli olmak üzere 13 bilimsel projede görev alan Prof. Dr. Murat Yurtcan'ın Uluslararası alan indexlerinde 10, SCI-SCI Expanded indexli dergilerde 10 bilimsel makalesi olup, ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulmuş 10 konferans bildirisi vardır.Prof. Dr. Murat Yurtcan, evli ve iki çocuk babası. - EDİRNE