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Prof. Dr. Muzaffer Metintaş'ın, 'Bilim, Felsefe ve Hayat' konulu konferansı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği'nde 'Bilim, Felsefe ve Hayat' konulu konferansı verdi,Prof. Dr.

16.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:52Prof. Dr. Muzaffer Metintaş'ın, 'Bilim, Felsefe ve Hayat' konulu konferansı
Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği'nde 'Bilim, Felsefe ve Hayat' konulu konferansı verdi,

Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, bilginin insanın günlük hayatında her an, daima aktif olan bir işlev olduğunu belirtti. Bilgiyi, edinme yollarına göre 5 ayrı kategoride değerlendiren Metintaş, "Gündelik bilgi, sanatsal bilgi, vahyi bilgi, felsefi bilgi, bilimsel bilgi. Bilimsel Bilgi. Bilimsel Bilgi; varlığı muhatap alır, bir metodoloji ile elde edilir, akla dayanır, nesneldir, bilgi üretir. Bilimsel bilgi edinme işi bilim yapmaktır. Bilimin öznesi insan, nesnesi varlık, fiili gözlem, deney, ölçme ve akıl yürütmedir. Felsefenin öznesi de nesnesi de insandır. Bilim, varlığın nasılını anlamak için parçalayarak inceler. Felsefe, hakikati anlamlandırmak için bütünleştirir, birleştirir. Bilim üretmenin amacı, eşyaya ve varlığa hakim olmak yerine, eşyayı ve varlığı tanıma, gerçeğini bilme ve anlama olmaktadır. Böyle olunca, yani insanlara -tahakküm etme isteği yerine, sevgi yönelince, insanlar arasında, Mutlak Varlık'a nispet etmeleri bakımından fark kalmaz; beyaz adam, siyah adam olmaz" dedi.

Metintaş, "İnsan, hizmet edilmesi gereken, diğer varlıklar ise nispet ettikleri Mutlak Varlık adına sevilmesi gerekenlerdir. Bilim yaptıkça, bilgi edindikçe bu maksada daha mükemmel yaklaşırsınız. Tabii bilgi üreterek ve onu kullanarak sevdiğiniz insanlığa da refah ve mutluluk için hizmet edersiniz. Amacımız, bu ideali hayata geçiren yeni bir Türk medeniyeti ortaya çıkarmaktır" dedi.

Konferans sonrasında; Prof Dr. Muzaffer Metintaş'a teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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