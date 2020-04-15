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Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'da gün içerisinde meydana gelen 4.7, 4.4 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Depremlerin muhtemelen Doğu Anadolu Fay hattı üzerinden gerçekleştiğini belirten Görür, "Bu hareketlilik olasılıkla Afrika ve Arap Levhalarının hareketliliği ile ilgili" dedi.

15.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:59

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Hatay 'ın Yayladığı ilçesinde meydana gelen 4.7, 4.4 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle ilgili Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Depremlerin muhtemelen Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinden gerçekleştiğini belirten Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli Hatay, İskenderun Körfezi ile ilgili bilgi isteyen arkadaşlarım var. Hatırlarsanız bu konu ile ilgili 3 Nisan tarihinde tweet atmıştım. Durum aşağı yukarı aynı. Depremler hep aynı mıntıkada oluyor. O tarihte size gönderdiğim Türkiye levha ve fay haritasına bakarsanız orada 2 fay var. Amanoslar tarafında Ölüdeniz fayı, diğeri de deniz içinde DAF. Depremler muhtemelen DAF üzerinde. Bu hareketlilik olasılıkla Afrika ve Arap Levhalarının hareketliliği ile ilgili. Bunun dışında bir şey demek mümkün değil"

"DEPREMLER HATAY'DA DEĞİL AKDENİZ İÇİNDEKİ DAF ÜZERİNDE OLUYOR"

Depremlerin Hatay'da değil Akdeniz içindeki DAF üzerinde olduğunu belirten Görür, "Bu nedenle depremleri siz de hissediyorsunuz. Arkadaşlar, bu depremler öncü müdür? Daha büyük deprem olur mu? Hatay'da deprem bekliyor musunuz? Bu ve benzeri soruların cevabını vermek, maalesef, mümkün değil. Farkındayım, huzursuzsunuz ama geçek bu. Ben size sadece bildiğim kadarıyla bilimsel öngörülerde bulunabilirim diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay'daki depremlerle ilgili açıklama

Öte yandan Naci Görür, 3 Nisan tarihinde şu paylaşımı yapmıştı:

Arkadaşlar, Akdeniz'de olan 4.8'lik deprem DAF üzerinde. Daha doğrusu Kıbrıs yayı'na olan uzantısı üzerinde. DAF'üzerindeki Elazığ depreminden sonra bu tür etkileşimler beklenir. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 3 Nisan 2020 tarihinde Akdeniz'de saat 21.15'te yerin 8.7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay'daki depremlerle ilgili açıklama

NE OLMUŞTU?

Akdeniz'de Hatay Yayladağı açıklarında saat 17.11'de 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Aynı bölge geçtiğimiz saatlerde de 4.7 ve 4.4 ile sallanmıştı.

Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay’da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
Etiketler: Naci Görür, Afrika, Hatay, Güncel

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