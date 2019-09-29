Deprem uzmanından korkutan uyarı: Salı ve Perşembe günkü depremler, büyük depremi öne çekti

İstanbul'da Salı günü 4,6 ve Perşembe günü 5,8 şiddetinde gerçekleşen depremlerin ardından uzmanlar uyarmaya devam ediyor. Deprem uzmanları, bu depremlerin ve artçıların daha büyük bir depreme yol açabileceği konusunda hem fikir.

Son depremle İstanbul'da durumun daha da ciddileştiğini söyleyen Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür, "1999-2014 seneleri arasında bütün Marmara araştırmalarının başındaydım. Elimizde Marmara'nın fayları mevcut. Hangi fayın kilitlenmiş yani enerji biriktirmekte olduğunu biliyorduk. O fay da 4,6'lık depremin olduğu yer ile Çekmece Gölleri arasında uzanan 70-75 km'lik faydı. O kol suskundu ve enerji biriktiriyordu. Fayın en batı ucunda olunca deprem sıkıntı yarattı. Deprem küçük bile olsa o fay zaten gerilmekteydi. Oradaki dinamik dengeyi etkileyeceği ve daha fazla bir yük bindireceğini düşündüğüm için sıkıntılı olduğunu belirttim. İki gün sonra 5,8'lik deprem, aynı noktaya yakın ve aynı fayın üzerinde meydana geldi. Bu iki deprem de kırılmasını beklediğimiz fayın üzerinde olduğu için faya ekstra bir yük bindirdi. Onun için ikinci deprem olunca İstanbul'daki sıkıntı daha da arttı" dedi.

"SALI VE PERŞEMBE GÜNKÜ DEPREMLER, BÜYÜK DEPREMİ ÖNE ÇEKTİ"

Hürriyet'ten Ece Emre'ye konuşan Görür, Salı ve Perşembe günleri gerçekleşen depremlerin enerjiyi boşalttığı ve bundan sonra daha küçük depremler olacağı söylentilerini yanlış bulduğunu ifade ederek "İki deprem daha fazla gerilmeye sebep oldu. Ve neticesinde fayı kırılmaya zorluyor. Bu kilitli fay kırılırsa eğer beklediğimiz deprem minimum 7,2 büyüklüğündedir. Bu fay 70-75 kilometredir" dedi.

Artçı depremlerin büyük depremi öne çektiğini söyleyen Görür, "4,6'lık deprem, 5,8'lik depremi olması için zorladı. Bu nedenle endişe ediyoruz. Bu iki deprem beklediğimiz Marmara depremini öne çekti. Çünkü zorluyor. Artık tablo değişti. Beklenen depremin daha önce olma olasılığı ortaya çıktı. Ama deprem ne zaman olacak onu bilemiyoruz. 1999'da verilen periyodun 20 senesi geçti. O periyodun ikinci yarısından zaman alıyoruz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.