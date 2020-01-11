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Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Marmara Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin ardından uzmanlar tarafından açıklamalar yapılırken bir açıklama da Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapıldı. Görür, haritalı yaptığı paylaşımına, "Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde, onun için sıkıntılı. Bu fay üzerinde olan her deprem önemsenmelidir" notunu düştü.

11.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:27

Prof. Dr. Naci Görür, Silivri açıklarındaki depremin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 5.8'lik depremi hatırlatan Görür, "Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde. Onun için sıkıntılı. Bu fay üzerinde olan her deprem önemsenmelidir. Fayın kırılma eğilimini gösterir" ifadelerini kullandı.

DEPREM KORKUTTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesinin tespitine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilirken halk arasında korku ve paniğe neden oldu.

"DEPREMİN ÖNEMSENMESİ GEREKİR"

Depremin ardından vatandaşların en çok merak ettiği soru, "Bu sarsıntı beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi?" oldu. Deprem uzmanları da konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparken bir açıklama da Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapıldı. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin önemsenmesi gerektiğini kaydetti. Görür şu ifadeleri kullandı:

"FAYIN KIRILMA EĞİLİMİ GÖSTERİR"

"Bugün olan 4,7 depremi haritada yerine göz kararı koydum. Bir önceki 5,8 depremine yakın veya biraz doğusunda. Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde. Onun için sıkıntılı. Bu fay üzerinde olan her deprem önemsenmelidir. Fayın kırılma eğilimini gösterir."

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Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

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