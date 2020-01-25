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Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da deprem olacağını 4 ay önce söylemişti

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında sosyal medya, Prof. Dr. Naci Görür'ün 6 Ekim 2019 tarihinde CNN Türk ekranlarında deprem bölgesini işaret ettiği görüntüleri konuşmaya başladı. Görür'ün videosu en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

25.01.2020 02:05 | Son Güncelleme: 25.01.2020 02:40

6 Ekim 2019'da CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında Prof Dr. Naci Görür'ün yaptığı açıklamalar 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası gündeme damga vurdu. Katıldığı yayında Türkiye'nin deprem haritasını inceleyen Görür, Doğu Anadolu fay hattında uzun süredir deprem olmadığını belirtmiş ve ciddi deprem riski bulunduğu yönünde uyarılarda bulunmuşu. Görür, riskli yerler arasında bugün depremin olduğu Elazığ'ın Sivrice ilçesini de saymıştı.

İşte Naci Görür'ün sosyal medyada gündem yaratan o açıklaması;

"Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ-Bingöl arası. "

DEPREM SONRASI YENİ PAYLAŞIM: PROJELERİM REDDEDİLDİ

Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Elazığ'da olabilecek depremlerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü ancak bunların sonuçsuz kaldığını yazdı. Görür hazırladıkları projelerin TÜBÜTAK ve DPT gibi kamu kurumları tarafından reddedildiğini öne sürdü.

Görür şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, Elazığlı olmam nedeniyle, Elazığ'da bir zamanlar Elazığ'ın depremselliği ile ilgili konferanslar verdim , uyarılar yaptım, Elazığ ve köylerini depreme hazırlayın dedim. Bu konuda kitaplar basıldı. Ama maalesef pek bir şey yapılmadı. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Bununla da kalmadık. Yine Elazığlı olan Prof. Namık Çağatay ve İTÜ'deki arkadaşlarla birlikte Bingöl, Elazığ, Malatya, Maraş valilik ve belediye başkanlıklarını ve bu kentlerdeki üniversiteleri bir araya getirdim. Harita Genel Komutanlığını da işe katarak proje hazırladım. TÜBİTAK, DPT gibi bir çok yere başvurduk reddedildi. Halbuki her fay kuşağında depremin er geç geleceği biliniyor. Neden daha ortada deprem yokken oralar ele alınmıyor? Bileniniz var mı?"

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