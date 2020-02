Prof. Dr. Nadir Devlet Açıklaması

Yaşanan son gelişmelerde doğrultusunda Türkiye ve Rusya arasındaki gerginliği değerlendiren Prof. Dr. Nadir Devlet, "Durumun daha da kötüye gitmemesi için her iki tarafın da geri adım atması gerekiyor. Fakat Rusya, diğer Arap ülkelerinde de etkili olmak için Suriye 'yi kendi uhdesinde tutmak adına geri adım atmayacak gibi gözüküyor" dedi.İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 asker şehit oldu. Acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğarken, rejim güçlerine destek veren Rusya'ya tepkiler de çoğaldı. İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Birimi (GPoT) tarafından düzenlenen "Türk Dünyası ve Göç" başlıklı çalıştaya katılan ve Türkiye ile Rusya arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Nadir Devlet, her iki devletin de aralarındaki ekonomik ilişkilerden dolayı geri adım atması gerektiğine dikkat çekerek şunları dile getirdi: "Rusya pek geri adım atacağa benzemiyor. Çünkü Suriye'de iki ayrı hava ve deniz askeri üssü var. Rusya, Ortadoğu'dan Sovyetler döneminden sonra bir kere çıkmıştı, şimdi tekrar oraya girmiş bulunuyor. Diğer Arap ülkelerinde de etkili olmak için Suriye'yi kendi ukdesinde tutacaktır. Bu yüzden pek taviz vereceğini düşünmüyorum.""Bize yapılan saldırılar, direkt Rusya ve Esad tarafından yapılıyor"Rusya'nın, Suriye rejimini desteklediğini ve Türkiye'nin de desteklemesini istediğini işaret eden Prof. Dr. Devlet, "Türkiye, Rusya'nın bu isteğini kabul etmedi. Çünkü biz Esad'ı tanımıyoruz ve onun iktidardan gitmesini istiyoruz. Bu yüzden de aramızda bir fikir çatışması var. Ama sonunda bu iş silahlı çatışmaya dönüştü. Rusya, silahlı güçleri Suriye güçlerine destek veriyor. Dolayısıyla bize yapılan saldıralar, direkt ikisi tarafından yapılıyor. Bu bizi nereye götürüyor? Ümit ederiz ki çok kötüye götürmez ama Türkiye ile Rusya arasında bu nevi çatışmalar sıkça gündeme gelmeye başladı. Uçak ve büyükelçi krizinden sonra bir müddet ilişkilerimiz kesildi. Şimdi bu durumdan sonra da kesilir mi bilemiyorum" şeklinde konuştu."Ticari ilişkilerden dolayı savaş ihtimali görmüyorum"Olası bir savaş durumu öngörmediğini anlatan Prof. Dr. Nadir Devlet, "Aramızda bir savaş çıkma ihtimaline pek inanmıyorum. Çünkü sonuç olarak ticari ilişkilerimiz var. Rusya doğal gaz, petrol ve diğer şeylerle daha fazla kazanıyor. Bizim de ticari bir takım yatırımlarımız var orada. Bir de tabii çok fazla Rus turist almamız söz konusu. Biz bunların devamını isteriz. Ancak bu iş, birbirini yalanlamaya gitmeye başladı. Ne demek 'biz orada Türk askerinin olduğunu bilmiyorduk'? Bu, aylarca görüşüldü, konuşuldu. Dünya basını da bundan haberdar. Her gün neredeyse Türk askerinin orada olduğuna dair belgeler çıkıyor. Bu işin doğru dürüst şekilde çözülmesi şu anda pek mümkün gibi gözükmüyor. Ancak iki tarafın da geri adım atması lazım" dedi. - İSTANBUL