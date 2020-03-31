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Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart

Geçen yıl Küresel Sepsis Ödülü'ne layık görülen bilim insanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada ipin ucunun kaçtığı yerlerin olduğunu söyleyerek, "O illerde il bazlı sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil" dedi.

31.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye 'de koronavirüsten son 24 saate 46 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklayarak toplam ölü sayısının 214'e yükseldiğini duyurdu. Türkiye'de toplam vaka sayısı ise 13 bin 531'e yükseldi.

Geçen yıl Küresel Sepsis Ödülü'ne layık görülen bilim insanı Prof. Dr. Necmettin Ünal'dan vaka sayısının giderek artması üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"İPİN UCUNUN KAÇTIĞI YERLER VAR, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ŞART"

Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ipin ucunun kaçtığı bazı yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi.

Ünal'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım: "Bugün #vaka13531'e yükseldi. Türkiye'de vefat eden toplam vatandaşımız 214. Moral bozmamak gerek. Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil. İpin ucunun kaçtığı yerler var, o illerde il bazlı sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil."

Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısı ile ilgili güncel verilerini paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 15 bin 422 test yapıldı ve 2 bin 704 yeni tanı kondu, 46 kişi ise hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e, toplam vaka sayısı ise 13 bin 531'e yükseldi.

847 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Fahrettin Koca'nın paylaştığı tablodaki verilere göre koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde 847 hasta yoğun bakımda tedavi görürken entübe hasta sayısı ise 622.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI

Bakanlığın açıkladığı verilerde sevindirici sayılarda var. Buna göre ülkemizdeki koronavirüs hastalarının 243'ü ise iyileşerek taburcu oldu.

TOPLAM TEST SAYISI

Salgınla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de test sayısı. Ülkemizde koronavirüs hastalarına bugüne kadar yapılan test sayısı ise 92 bin 403 olarak açıklandı.

TÜRKİYE EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 10. ÜLKE OLDU

Açıklanan verilere göre bugün Türkiye, dünya genelinde en çok vaka görülen 10. ülke oldu. Türkiye'yi 12 bin 775 vaka sayısı ile Belçika takip ediyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 828 bin 116 olurken ölü sayısı 40 bini aştı. En çok vaka 176 bin 518 ile ABD'de görülürken en çok ölüm 12 bin 428 ile İtalya'da görüldü.

Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
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Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Etiketler: Necmettin Ünal, Türkiye, Güncel

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