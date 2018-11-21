Prof Dr. Nevzat Aşık Manyas'ta Konferans Verdi

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Prof. Dr. Nevzat Aşık tarafından Manyas
'ta konferans verildi.
Manyas Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlahiyatçı, hadis yorumcusu Prof. Dr. Nevzat Aşık tarafından Çarşı Camisi çok amaçlı salonunda konferans verildi. Konferans öncesi Kur'an-ı Kerim okunurken, ardından Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı
tarafından açılış konuşması yapıldı.
Konferans sonrası ise Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya Prof. Dr. Aşık'a çiçek verirken, bu arada din hizmetlerine katkılarından dolayı iş adamları İrfan Aydın
, Musa ve İsa Koyuncu'ya plaket takdimi yapıldı.
"Peygamber ve Gençlik "konulu konferansı Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Susurluk
Müftüsü Duran Turgut
, Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı,daire amirleri, kalabalık bir vatandaş topluluğu izledi. - BALIKESİR
Aydınlı,Manyas
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:16