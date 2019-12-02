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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Çubuk'ta konferans verdi

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Çubuk'ta konferans verdi.

02.12.2019 00:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:24
İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 'ta konferans verdi.
Hatipoğlu, bir düğün salonundaki konferansta, 40 yıl Ankara'da yaşadığını ve Çubuk'a alışveriş veya arkadaşlarıyla buluşmak için sık sık gelip gittiğini belirtti.
Bugün de Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın davetiyle ilçeye geldiğini kaydeden Hatipoğlu, buluşmaya vesile olan Demirbaş'a teşekkür etti.
Hatipoğlu, konferansta, Hz. Muhammed'in hayatından örnekler verdi.
Belediye Başkanı Demirbaş, konferansın ardından Prof. Dr. Hatipoğlu'na teşekkür ederek, çiçek ve Çubuk Agat taşından yapılmış tespih hediye etti.
Konferansa, Belediye Başkan Yardımcıları Lokman Kılıç ve Harun Olmuş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Çubuk'ta konferans verdi

Nihat Hatipoğlu, Gaziantep, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA


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