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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Şanlıurfa'da konferans verdi

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Şanlıurfa'da konferans verdi.

01.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:38Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Şanlıurfa'da konferans verdi
İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 'da konferans verdi.
Hatipoğlu, Viranşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda sevenleriyle bir araya geldi.
Viranşehirlilerin ilgi gösterdiği konferansta Hatipoğlu, Hz. Muhammed'in ve sahabe hayatından örnekler vererek güncel konulara ilişkin mesajlar verdi.
Konferansa Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, eşi Sibel Ekinci ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı
Başkan Ekinci, konferansın ardından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na katılımlarından dolayı teşekkür edip, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Nihat Hatipoğlu, Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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