Prof. Dr. Oğuz Makal: "Sosyal medya reklam sektörü için büyük bir endüstri"Reklamcı Ender Merter: "Dijital reklamcılık televizyonun önüne geçti"İSTANBUL - Reklam sektöründe yaşanan gelişmeler adına alanında uzman isimlerin ve akademisyenlerin bir araya geldiği "Dijital Reklamcılık Çalıştayı"nda konuşan Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal, sosyal medyanın reklam sektörü için büyük bir endüstri olduğunu ifade etti. Çalıştayın moderatörlüğü yapan Reklamcı Ender Merter ise "Dijital reklamcılık televizyonun önüne geçti" dedi.Beykent Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Fakültesi'nin düzenlediği Dijital Reklamcılık Çalıştayı, akademi, reklam ve dijital reklam camiasından isimleri bir araya getirdi. Üniversitenin Ayazağa Yerleşkesinde gerçekleşen çalıştayın moderatörlüğünü reklamcı Ender Merter üstlendi. Reklamcılık sektöründen Ahmet Terzioğlu, İlker Gaon, Murat Berkant'ın katılım gösterdiği çalıştayda "Dijital çağda reklamcılık nereye gidiyor?", "Dijital reklamcılık televizyon reklamlarını nasıl etkiler?", "Sosyal medya reklam içeriklerinin üretimini nasıl yönlendiriyor? "gibi sorulara yanıt aranırken, reklam sektöründe görülen değişim ve gelişimler bir bildiri ile ortaya koyuldu.Prof. Dr. Oğuz Makal: "Günümüzde reklamlar hafızada kalmaya yönelik"Çalıştayın ev sahipliğini üstlenen Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal, sosyal medya vasıtasıyla yeni uygulamaların hayata geçirilmesinin medyanın çok farklı alanlarda da kullanımını ortaya koyulduğunu ifade etti. Prof. Dr. Oğuz Makal, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:"Reklamcılık sektörü yayın dünyasından televizyona, e-kitaplar ve e-gazetelere kadar uzanan ve sosyal medya platformlarının da içinde olduğu çok kapsamlı bir alan. Son dönemlerde reklamcılık alanında büyük değişimler oldu. Mesela açık hava reklamcılığı geçmişte bu kadar yaygın değildi. Bununla birlikte reklamların artık sunum teknikleri de değişti. Geçmişte 15 saniyelik reklamlar sadece satın almaya yönelikken bugün artık hafızada kalmaya, yer edinmeye ve edinilen o yeri sürdürmeye yönelik reklamlar üretiliyor. Burada dikkat edilen bir diğer konu ise sosyal ağların kullanılmasıdır. Sosyal ağları kullanarak pek çok insan para da kazanıyor. Aynı zamanda sosyal medyanın kullanımı ile bir reklam anında milyonlarca insana ulaşabiliyor.""Geleneksel reklamlarda yok olma durumu yok"Dijital reklamcılığın televizyon reklamlarını nasıl etkilediğine de değinen Prof. Dr. Makal, "'Reklamların dijital platformlarda ağırlıkta olması geleneksel medyayı yok eder mi?' sorusunu akla getiriyor. İlk etapta bakıldığında öyle gibi dursa da yok etme durumu yok. Hatta birbirlerinden yararlanma olanağı var. Çünkü hala reklamlar televizyon aracılığıyla milyonlarca insana ulaşıyor. Henüz geleneksel reklamların öldüğü çağa gelmedik. Geleneksel medya da kendini yeniliklere uyduruyor. Zaten iletişim hızının birkaç saniyeye kadar düşmesi yapılacak yenilikleri de kaçınılmaz kılıyor" dedi.Reklamların dijital mecraya kaymasıyla sektörü nasıl etkilendiğini yorumlayan Makal, "Bu konuda endüstri yani üretici kesim de reklamlar için dijital platformları, tablet, telefon gibi araçları nasıl kullanacağına dair bir yol arıyor. Akıllı telefonlar ve sosyal medya endüstrinin çok önemli ögeleri haline geldi. Sosyal medya reklam alanı için en büyük endüstriler haline dönüştü. Çünkü sosyal medya hem tüketiciye hem de üreticiye büyük katkılarda bulunuyor. En basitinden tüketici için ürün çeşitliliği sağlıyor. Tüketiciler oturdukları yerden istedikleri ürüne ulaşabiliyor. Aynı zamanda sinema, müzik gibi kültür ürünlerine de ulaşabiliyor" diye konuştu."Müşteri profilleri aynı, reklam sunuşları farklı"Reklam içeriklerinin artık dijital mecraya göre uyarlandığını kaydeden Makal, aynı zamanda sosyal medya alanındaki müşteri profillerinin geleneksel medya ile aynı olduğunu söyledi. Sadece reklamın sunuş şeklinin değiştiğini ifade eden Makal, "Televizyonlarda verilen reklamların süresi daha kısayken dijital platformlarda daha uzun olduğunu görüyoruz. Reklam içeriklerinde yeni bakış açıları oluşturuluyor" dedi.Reklamcı Ender Merter: "Dijital reklamcılık televizyonun önüne geçti"Reklam sektörünün büyüdüğünü ve dijital reklamcılığın televizyonun önüne geçtiğini vurgulayan Reklamcı Ender Merter, "Türkiye reklam sektöründe 2018'de 2,9 büyüme gösterdi. Dünyada 600 milyar dolar olan reklam pastasından 11 milyar TL'lik pay ile 32. sıradadır" diyerek dünya ve Türkiye'deki reklam sektörünü değerlendirdi. Merter, "Dijital mecra reklam sektöründe yüzde 29 payla televizyonun arkasından ikinci sırada yer alıyor. Dünyada baktığımız zaman ise dijital yüzde 47'lik bir payla televizyonun önüne geçmiş durumda. Dünya nüfusunun yarısından fazlası internet kullanıyor ve neredeyse bu nüfusun 3'te 2'si mobilizedir. Bu da dijitalin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla sosyal medyanın kitle iletişiminde hedef kitleye temas edebilecek tek mecra olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" yorumunda bulundu.Çalıştay sonrasında yapılan bilgi alışverişi ve tartışmalarla elde edilen veriler kitapçık olarak yayımlanacak.