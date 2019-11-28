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Prof. Dr. Okay, GAÜN'lü iletişimcilerle bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim ve Medya Topluluğu tarafından "Halkla İlişkiler Neden Halkla İlişki Değildir" konferansı gerçekleşti.

28.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:57Prof. Dr. Okay, GAÜN'lü iletişimcilerle bir araya geldi
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim ve Medya Topluluğu tarafından "Halkla İlişkiler Neden Halkla İlişki Değildir" konferansı gerçekleşti.

GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan GAÜN Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Göksu, başarılı bir iletişim fakültesi öğrencisinin, sadece okullarda verilen eğitimle yetinmeyip, okul dışında da kendi alanlarıyla ilgili çalışmalar yapması gerektiğini söyledi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Okay, "Halkla İlişiklerin Önemi, Halkla ilişkiler ve Yeni Medya İlişkisi" konularını anlattı. Okay konuşmasında halkla ilişkilerin önemini vurgu yaparak, "Yeni medya kurumları mutlaka kullanılmalı ve içinde olunması gereken bir şey. Halkla ilişkilerin görevi yeni medyaya yönelik olarak evriliyor ve klasik medya ortadan kalkıyor, yeni medyaya yönelik halkla ilişkiler ortaya çıkıyor. Çünkü klasik medyada Türkiye'de özellikle gazetelerin trajı çok az ama yeni medyada çok daha fazla kişiye çok daha rahat bir şekilde ulaşılabiliyor" şeklinde konuştu. Dinlemenin, iletişimcinin en önemli görevlerinden birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Okay, "Karşımızdakini dinleyerek, bilgiyi alarak feedback oluşturmamız, bu geri bildirimi efektif bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Önce dinlemek sonra konuşmak, iletişim kurmak ve asla kişiye ön yargılı olmayarak bariyer kurmamak gerekiyor" dedi.

Program sonunda GAÜN İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Hamamcı tarafından Prof. Dr. Ayla Okay'a günün anısına hediye verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Güncel

Kaynak: İHA

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