Prof. Dr. Ökten'in İsmi Konferans Salonuna Verildi

Prof. Dr. Sadettin Ökten
'in ismi, Safranbolu
ilçesinde konferans salonuna verildi. Karabük
Üniversitesi (KBÜ) tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla "Mevlit Kandili Özel" programı düzenlendi.
KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
'nde yapılan programda, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat
, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak
, Prof. Dr. Sadettin Ökten, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve bazı protokol üyelerinin katılımıyla sergi açılışı yapıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Türkan ve Bora
uymaz tarafından ilahiler seslendirirken, program sonunda Polat ve Ökten, sanatçılara hediye takdim etti.
Rektör Polat, Ökten ve diğer protokol üyeleriyle birlikte "Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu" adı verilen programın yapıldığı salonun açılış kurdelesi kesti.
Karabük,Sadettin Ökten,Safranbolu
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:00