Prof.Dr. Önder Ergönül'den korkutan antibiyotik uyarısı

KLİMİK Derneği ve Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (ESCMID) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda uyararak, "Bu böyle giderse direnç gelişimi çok daha fazla ilerlerse kitlesel düzeyde ölümler olabilir. Örneğin 2050 yılında 12 milyon kişinin öleceği tahmin ediliyor" uyarısında bulundu.



Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) öncülüğünde 'Hastane Uygulamaları için Antimikrobiyal Yönetim Kursu" programı düzenlendi. Taksimde bir otelde düzenlenen programda konuşan KLİMİK Derneği ve ESCMID Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül, gereksiz antibiyotik kullanımı hakkında uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ergönül, antibiyotiği olabildiğince az tüketmek gerektiğini ve mutlaka hekime danışmak gerektiğini vurguladı.



"Hekimler iyi niyetle bunu yapıyorlar.



Prof.Dr. Önder Ergönül konuşmasında, "Türkiye'de ciddi bir problem var. Diğer ülkelerin deneyimlerinden yararlanarak el ele ilgili meslektaşlarımızı toplayarak ortak bir program oluşturmaya çalışıyoruz. Bu programları Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülmesi kaçınılmaz. Türkiye maalesef antibiyotiklere bağlı dirençli bakterilerde en kötü ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye'yi hemen takip eden Yunanistan var. Fazla antibiyotik kullanımı hastaları iyi etmek için çok fazla ve geniş olarak kullanma sonucunda gerçekleşiyor. O anlamda hekimler de hastanın iyi olmasını istiyorlar ve iyi niyetle bunu yapıyorlar" dedi.



"2050 yılında 12 milyon kişinin öleceği tahmin ediliyor"



Antibiyotik kullanmadan önce hekime danışılması gerektiğini söyleyen Prof.Dr. Önder Ergönül, "Elbette ki hastanın iyiliğini düşüneceğiz ama bir yandan da uygun antibiyotik kullanarak olabildiğince az tüketmek nedeniyle direnç gelişimini engellemek zorundayız. Türkiye'de ve Avrupa düzeyinde bu noktada çalışıyoruz. Gereksiz antibiyotik kullanımında ölümler gerçekleşiyor. Bunları ancak bakanlık doktorları ve yakınları bilir. Bu böyle giderse direnç gelişimi çok daha fazla ilerlerse kitlesel düzeyde ölümler olabilir. Örneğin 2050 yılında 12 milyon kişinin öleceği tahmin ediliyor. Bu rakamlar yavaş yavaş artabilir. Dirençli bakteriler olması sonucunda kitlesel ölümler kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle bugünden itibaren antibiyotikleri çok rahat kullanmamak ve mutlaka hekime danışmak gerekiyor" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA